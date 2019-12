Adara Molinero, ganadora de ‘GH Vip 7’, está dispuesta a hacer suyo el lema de “Año Nuevo, Vida Nueva” y dejar atrás todo lo malo que ha marcado el 2019 y esperar con anhelo que el 2020 le traiga mayores alegrías. Pero esto no solo incluye romper su relación con Hugo Sierra, el padre de su hijo, o expulsar de su vida a su último amor, Gianmarco Onestini, al considerar que “tan solo quiere televisión y dinero”. Al parecer, también quiere soltar lastres en su amistad con el Maestro Joao, que este domingo ha confesado entre lágrimas que su amiga ha dejado de contestarle a los mensajes y que no sabe nada de ella.

Este domingo, el Maestro Joao volvía a un plató de televisión, concretamente al de ‘Viva la Vida’, para narrar los últimos movimientos de Adara en lo que a su triángulo amoroso se refiere. Desde que saliese de ‘GH Vip 7’, ha recorrido los platós hablando de los avatares de su corazón, aunque a veces el vidente también ha hablado sobre su propia vida amorosa, pero su cercanía a Adara le hacía conocedor del gran misterio de la temporada: ¿Qué va a hacer Adara con su vida?

Quizá sea esto lo que le haya molestado a la madrileña, que ha decidido romper lazos con el Maestro Joao, tal y como este ha denunciado en el programa de Emma García con su característico llanto inconsolable. A pesar de que dentro del reality ambos han protagonizado la amistad más sólida, algo reseñable teniendo en cuenta que entraban como enemigos naturales al ser el pasado y el presente del mismo hombre, Pol Badia. No obstante, su amistad parece no haber sobrevivido a la importante prueba del paso del tiempo, porque ahora ya no mantienen contacto y ha sido la modelo la que ha decidido romper toda comunicación con el vidente.

Adara está desapareciendo también de la vida del Maestro Joao y ya no quiere saber nada de él, tal y como el vidente ha denunciado muy compungido: “Adara está muy dolida, tengo que decir, aunque me da mucha pena, que yo le he hablado y ni me ha respondido ni ha escuchado mis audios”, se quejaba en ‘Viva la Vida’. La sospecha de Joao es que el silencio de su amiga responda al mero hecho de proteger una futura exclusiva, algo que aún así le causa pena: “Espero que una exclusiva no pueda con una amistad, porque yo le he sido muy fiel y pienso seguir haciéndolo”, subrayaba.

Pese a su fidelidad con Adara, Joao ha reconocido no entender por qué las cosas entre su amiga y Gianmarco se hayan ido al traste tan solo un día después de salir de ‘GH Vip 7’, cuando parecían tan enamorados: “Dos personas que se aman pueden hacer las cosas mal, se han equivocado cada uno en una parte. Están los dos muy dolidos. Ha habido mucha gente que se ha metido por medio”, reconoce el vidente.