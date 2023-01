La mujer de Dani Alves está completamente sobrepasada. Joana Sanz no puede más y, aunque sea a cuenta gotas, va conociendo nuevos datos sobre el supuesto abuso sexual del que se acusa a su marido. Varias versiones de un mismo hecho y una prueba decisiva que podría cambiar el futuro del futbolista. Ahora ella ha roto su silencio mandándose a sí misma un mensaje con el que se ruega resistir al momento tan duro que está atravesando. «Corazón, aguanta tanto dolor por favor», dice la modelo este lunes. Y es que al ingreso en prisión del futbolista, se suma también la reciente pérdida de su madre, quien ha fallecido de cáncer durante el mes de enero, una pesadilla que todavía no se puede creer.

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, está completamente destrozada

Un texto sobre un fondo negro con el que Joana Sanz transmite la desesperación que tiene en este instante. Desbordada echa vista atrás y asegura la falta que le hace su madre, a quien hace tan solo unos días enterró tras luchar contra un cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de octubre. «Daría lo que fuera por volver a abrazarte», dice Joana Sanz junto a un recuerdo de su progenitora. Fue el pasado 12 de enero cuando se despidió públicamente de ella, instante en el que publicó su último baile juntos y en el que declaró todo lo que sentía hacia ella. Entonces, no imaginó el verdadero tsunami que se iba a desatar en su vida.

El viernes 20 de enero el futbolista fue detenido e ingresó en una prisión de Barcelona, donde todavía permanece. Aunque permanece incomunicado, lo que sí se sabe es que está «tocado anímicamente y que apenas ha querido comer», demostrando así el shock que siente en este momento. Alves está con un preso de confianza y ya ha cambiado de abogado, con quien buscará una estrategia con la que tratar de demostrar su inocencia. Aunque los expertos mantienen que no lo tendrá nada fácil y es que ha dado ya tres versiones diferentes y completamente contradictorias, algo sin duda decisivo para la jueza que instruye el caso.

Joana Sanz entonces le mostró su férreo apoyo, tanto es así que publicó una imagen de sus manos entrelazadas y escribió una sola palabra con la que le recordaba que estaba ahí. Solo por y para él. «Juntos», dijo, con lo que públicamente le apoyó. Eso sí, pidió respeto y aseguró que había perdido en pocos días los dos pilares de su vida, por lo que pedía empatía. El dolor que acompaña a su mujer, quien todavía no se puede creer lo sucedido, se suma al sentimiento que también está en la familia de Dani Alves. La exmujer del futbolista mantiene que sus hijos están pasándolo fatal, al igual que sus hermanos, quienes están al límite y creen al brasileño por encima de todo.

«No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia están muy nerviosos, muy agobiados porque quieren verlo y no pueden acceder a él. Su abogada me dice que está trabajando en el caso. Nadie lo puede ver», ha dicho Dana Dinorah, madre de los dos hijos de Alves.