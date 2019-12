Estela Grande ha sido la última expulsada de ‘GHVIP’ antes de la final y si algo ha marcado su paso por la casa más famosa de la televisión eso ha sido, sin lugar a dudas, su relación con Kiko Jiménez. La complicidad entre la mujer de Diego Matamoros y el exnovio de Gloria Camila Ortega desató, durante sus primeros compases, todo tipo de reacciones y ha sido al abandonar el concurso cuando la modelo ha tenido que hacer frente a las críticas y opiniones que su actitud ha provocado en propios y extraños.

Estela Grande revela cómo se encuentra su relación con Diego Matamoros

Si ha habido un ‘palo’ para Grande al salir de la casa ese ha sido al darse cuenta de que su historia con Kiko Jiménez no había sido vista tal y como ella ya vivió por sus seres queridos. Pero no ha terminado ahí el asunto, ya que una vez fuera de Guadalix ha podido comprobar a través de numerosos vídeos como quien se suponía que era su íntimo amigo y principal apoyo en el concurso ha entrado en el juego de quienes aseguraban que entre ellos había algo más. Precisamente esta relación es lo que ha hecho que Kiko Matamoros también cargue de manera frontal contra su nuera, con la que no se dirige la palabra ya que opina que ha traicionado a su hijo Diego.

Kiko Matamoros demoledor contra Estela Grande tras su expulsión

Con esta situación, ayer Estela tuvo que hacer gala de un saber estar digno de sobresaliente cuando, en un evento de trabajo, coincidió con los dos Kikos -Jiménez y Matamoros- que han condicionado su paso por la casa y no solo eso, si no también su matrimonio. Mientras que su suegro dejó clarísimo que no le dirigía la palabra porque no tenía nada que hablar con ella y Kiko Jiménez presumía de amor con Sofía Suescun, Estela derrochó complicidad con su marido y seguridad en la pasarela, confirmando que a pesar de la situación, ella también sabe hacer oídos sordos.