El mes de agosto es doblemente especial para Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés. Terminada la temporada televisiva la pareja comienza unas semanas de asueto en las que disfrutan de su relación y, además, celebran una fecha muy especial, una especie de aniversario que el presentador recordó hace unos días en su cuenta de Instagram.

“Agosto de 2001. Nuestro primer verano juntos en Ibiza. Nos habíamos conocido la noche del 29 de junio en Pasapoga. Tal día como hoy. Celebrábamos el día del Orgullo LGTB🏳️‍🌈Me enamoré nada más verte. Estabas con nuestro amigo Juanjo. Eras el que peor bailaba de la discoteca, pero también el más guapo❤️Le dije que quería conocerte. Y tú le dijiste que no!! Quizá herida mi vanidad, fui hacia ti para preguntarte por qué no querías conocerme. Entonces ocurrió el flechazo. Nos miramos, nos besamos y desde entonces no nos hemos separado. Hoy hace 17 años, los más felices de mi vida. Gracias por ser mi compañero en este viaje maravilloso que es la vida❤️”, recordó junto a una fotografía de hace unos años.