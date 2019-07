Jesús Vázquez niega, rotundo, que tenga ninguna deuda con Hacienda

View this post on Instagram

Porque valoro más que nada vuestro cariño❤️quiero aclararos que es falso que deba nada a Hacienda. Con carácter retroactivo, Hacienda cambió el criterio con el que la mayor parte de presentadores y colaboradores de TV, actores y artistas tributaba. Hasta entonces, por consejo de nuestros asesores, confiábamos en que era la forma aceptada y correcta de tributar. El criterio de Hacienda se puede discutir en los tribunales, previo pago de la cantidad en discusión. Dicho pago se hizo en 2016, hace 3 años. De momento, la resolución de la Audiencia Nacional no es firme y será recurrida ante el Tribunal Supremo. Cuando este tribunal decida, como es lógico, aceptaré su resolución. En cualquier caso, repito que la cantidad en discusión está abonada y desembolsada desde hace 3 años y no tengo ninguna deuda con Hacienda. Por cierto! Nadie ha hablado conmigo para conocer mi versión😊❤