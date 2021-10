Jesús Mariñas acaba de desvelar que no pasa por el mejor momento personal: acaba de anunciar que padece cáncer de vejiga. «Lo voy a superar», dice.

No son buenos momentos para Jesús Mariñas, aunque tal y como él asegura, se enfrenta a ellos con la mejor actitud. El periodista acaba de anunciar que padece cáncer de vejiga, una enfermedad a la que se enfrenta con optimismo. Eso sí, desvela también que sobre todo al principio, tuvo mucho miedo.

«Tengo cáncer de vejiga y lo voy a superar», dice Jesús Mariñas a ‘Diez Minutos’, donde revela cómo ha vivido estos meses tan complicados. Lleva meses desaparecido de la vida pública y ahora él mismo desvela el motivo que le ha llevado a tomar la decisión de estar un tiempo lejos del foco mediático.

La enfermedad se la diagnosticaron hace más de dos meses. Jesús ha querido explicar cómo recibió la mala noticia. Se encogió de hombros porque asegura que «hay que admitirlo y hay que luchar para superarlo. Estoy seguro de que voy a salir de esta», dice en una entrevista que ha dado al citado medio.

Jesús Mariñas afronta esta etapa con optimismo y mucha fuerza

Hacía tiempo que Jesús Mariñas no se dejaba ver. La última vez que apareció públicamente fue cuando publicó y presentó su libro, ‘Jesús por Mariñas’. Ahora ha desvelado que pasa por este problema de salud, aunque ya lleva unas semanas en tratamiento para vencer el cáncer que padece. «Estoy tomando unas pastillas. Pero yo nunca pregunto para qué son, porque me fío absolutamente de los médicos (…). Las cosas de salud me las echo a la espalda para no inquietarme ni dejar de dormir y seguir relativamente feliz», reconoce.

Estás siendo momentos convulsos, pero aunque se muestra fuerte, no hay nada como tener a una persona al lado que la quiere para enfrentarse a todo con más fuerza. Para ello, está siendo una pieza clave su pareja, Elio, que no se separa de él ni un instante: «Elio es todo, es la entrega, la dedicación, el apoyo, el ánimo. Elio es una personal fundamental en mi vida», dice.

Hay que recordar que Jesús Mariñas y Elio llevan juntos 33 años. Se conocieron en Madrid, donde entablaron una increíble amistad. Pronto esa amistad se convirtió en algo más hasta el punto de que dieron el paso de convertirse en pareja. El 18 de julio de 2016 dieron un paso más en su relación y se casaron.

¿Está en paz con Rocío Carrasco?

Hace unas semanas nos hacíamos eco de la noticia de que Rocío Carrasco iba a demandar a Jesús Mariñas por sus memorias, donde cuestiona cuestionar la sexualidad de Rocío Jurado. Ahora el periodista asegura que todavía no ha recibido ninguna notificación por parte de los juzgados. «Toco madera, pero no me ha llegado ninguna demanda. ¡Que demande», dice como contradicción. A pesar de explicar que toca madera por no haber recibido la demanda, al final termina animándola para que dé el paso.

La publicación, ‘Jesús por Mariñas, memorias desde el corazón’, salió a la venta el pasado 23 de junio y en ella el periodista especializado en prensa del corazón se explayaba sobre la artista. “Rocío era un personaje aparentemente encantador con muchas aristas, perdida en sus contradicciones no asumidas, quizá por su propia sexualidad», este es el fragmento que había sido adelantado por el diario ‘La Razón’.