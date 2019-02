12 Un regreso esperado

No es la primera vez que Jesús Janeiro reaparece en los ruedos. El año pasado, se volvió a vestir de luces en la Feria Taurina de Cuenca. Durante estos años, Jesulín de Ubrique no ha abandonado el mundo de los toros, ya que ha participado en festivales de manera habitual. Preguntado acerca de si vuelve por dinero, no ha dudado en responder que los toreros cobran pero que su vuelta no se ha debido a factores puramente económicos.