Este jueves, Jesús Calleja ha anunciado a través de las redes sociales que ha tenido que pasar por quirófano tras sufrir un accidente. «He tenido un pequeño percance con una luxación, pero estoy aquí con mi amigo», arranca diciendo en su perfil de Instagram en un vídeo en el que se le puede ver en la cama de un hospital y acompañado de su médico, el doctor Xavier Mir. «Soy un buen cliente», añade con humor. «Estamos haciendo cálculos y creo que es la quinta vez ya. Este hombre me coge los tendones, me los une y me deja nuevo. Es increíble lo que hace este hombre. Es el número uno del mundo».

Vídeo: Instagram