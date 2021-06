Jesulín de Ubrique y el gesto con el que responde rotundo a las acusaciones de Belén Esteban

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique tienen claro que no están dispuestos a avivar una guerra que dura ya décadas y que tanto daño les ha hecho a ambas partes. Eso sí, esto no quiere decir que vayan a pasar por alto lo que consideran un agravio comparativo o que el rival traspase la franja roja que han establecido como límite de no agresión. Así lo entendió la colaboradora de ‘Sálvame’, que no ha visto justo que el diestro le regalase un piso a su hija, Julia Janeiro, cuando tiene otra hija sin tales privilegios: “Si a una hija le das un piso, también tienes otra. Pues le das otro”, sentenciaba este lunes la de Paracuellos del Jarama visiblemente cabreada por la información que se trataba en su plató. Una afirmación a la que ha hecho ahora frente el torero, siempre parco en palabras, pero dispuesto a dejar claro hasta qué punto pueden llegar a afectarle lo que opine de él la que fuese su pareja.

Belén Esteban quería protegerse de lo que sabía que sucedería horas después de su afirmación sobre la casa que Jesulín de Ubrique le ha regalado a su hija Julia. Es conocedora que esto se vendería como una nueva guerra abierta entre ellos, pero no es su intención: “Diga lo que diga van a empezar a escribir de la guerra y yo ya no tengo guerras”, mantiene la colaboradora de ‘Sálvame’ que, sin embargo, deja caer una pullita a su ex: “Me parece muy bien que vaya a ver a su hija. Lo que no es normal es que no se vea a los hijos”, defiende Belén Esteban, que piensa que “si tengo tres hijos, ayudo a los tres igualmente”.

¿Qué piensa Jesulín de Ubrique sobre estas palabras? El torero ha hecho frente a las preguntas sobre estas declaraciones. Lo hace en compañía de su mujer, María José Campanario, y con una cojera por culpa de un golpe en la rodilla que le ha provocado una lesión en un ligamento, tal y como explica. Nada grave, teniendo en cuenta que incluso se ve capaz de conducir sin limitaciones físicas. Pero su dolencia no le evita ser preguntado sobre Belén Esteban y su acusación de agravio comparativo en el trato de sus hijas. No quiere responder a su ex, pero eso no quita que sus gestos sean decisivos para dejar clara su postura y cómo le llegan a afectar sus palabras y acusaciones. Vea el vídeo para comprobar el significativo gesto con el que deja clara su postura ante esta nueva polémica.