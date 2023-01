Han sido unos meses muy convulsos para Jessica Bueno tras su inesperada separación de Jota Peleteiro. La maniquí se ha centrado tanto en sus hijos como en el trabajo para intentar así tener siempre la mente ocupada y no pensar en el radical cambio de su vida. A pesar de que un principio aseguraron que era una "separación amistosa", pronto tardaron en llegar los mensajes velados en sus respectivas redes sociales. Para Jessica, no ha sido fácil conocer que su ex ya está manteniendo una relación sentimental con una compañera de trabajo. A pesar de que en el ámbito sentimental no está atravesando su mejor momento, no ocurre lo mismo con el profesional.

Jessica Bueno vuelve a sonreír sobre las pasarelas. Este mismo jueves ha desfilado en la Semana Internacional de la moda flamenca, convirtiéndose en la gran protagonista de estos desfiles. A través de sus redes sociales nos ha permitido "colarnos" en el backstage de una larga jornada en la que ha desfilado para varias firmas de moda flamenca. Ha inaugurado las pasarelas gracias a la modista Pilar Vidal, que desfilaba en torno a las 16.00 horas y, tras esto, ha hecho doblete de la mano de Carmen Raimundo y Sara Sanabria.

Vídeo: Gtres

Jessica Bueno se ha desplazado hasta su tierra natal, Sevilla

La capital hispalense, su tierra natal, se ha convertido en su particular refugio tras su separación de Jota Peleteiro. Ha viajado hasta allí para reunirse con su familia ante estos difíciles momentos. Ahora también lo ha hecho para enfrentarse a sus quehaceres laborales. Este desfile ha supuesto un soplo de aire fresco para ella, ya que le ha supuesto un pequeño parón en medio de su mudanza a su nueva casa en Bilbao