Jessica Bueno ha aprobado con muy buena nota su TFG. Ha terminado la carrera de Protocolo y Organización de Eventos y ha publicado una carta de agradecimientos.

Estar embarazada y copar titulares por una polémica poco cómoda para ella no ha impedido que Jessica Bueno pueda cumplir su sueño. La modelo, por fin, ha aprobado su Trabajo de Fin de Grado de la carrera que llevaba cuatro años estudiando: Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. No ha sido fácil teniendo en cuenta que es madre de dos niños, está embarazada de un tercero y, además, debía estudiar a distancia, pero lo ha conseguido. Con un 9,5 de nota final en su último proyecto, la sevillana ha gritado al mundo que está muy orgullosa de sí misma, así como del equipo que ha formado con su familia. Por ello, ha querido dirigirse a ellos para agradecerles habérselo puesto tan fácil y lo ha hecho a través de una carta pública que ha compartido en su Instagram. Unas palabras que incluyó en el trabajo que entregó a un tribunal que la evaluó y que ahora ven la luz.

«Hace cuatro años daba la noticia de que iniciaba una nueva aventura, mi etapa universitaria y hoy puedo decir que ha llegado a su fin. Cuatro años en los que me he volcado por completo para no dejarme ninguna asignatura atrás y hoy puedo decir orgullosa que lo he conseguido», comienza diciendo Jessica Bueno. La modelo se siente realizada y es que, a pesar de que en ciertos ocasiones ha aparcado algunos de sus sueños, en este momento puede gritar al mundo que tras mucho esfuerzo ha conseguido lo que estaba persiguiendo. «Siento que me he superado, que me he quitado una espina clavada y que mientras escribo este texto me siento feliz y liberada. He crecido como persona, me siento más segura de mí misma y mucho más valiente. Me siento realizada, porque cuando tomé la decisión de estudiar un grado lo hice por mí, para demostrarme a mí misma que podía y lo he conseguido«, continua.

Jessica Bueno sueña y espera con algún día producir eventos de moda, conciertos o eventos deportivos, aunque ahora quiera volcarse en su familia. Sus hijos son pequeños y quiere disfrutarlos junto a su marido, eso sí, pronto quiere encontrar un trabajo enfocado a sus estudios. Pero ¿a quién se siente tremendamente agradecida ahora? A su marido «por otorgarle alas para iniciar esta aventura y acompañarla en su vuelo», a sus padres por confiar en ella y a su hermano por ofrecerle ayuda en ciertos temas que a ella se le escapaban, entre otros.

A pesar de que estaría encantada de dar a luz una vez que tuviera lugar la graduación, Jessica no confía en que eso sea posible. «Alejandro mi amor tú que me has acompañado durante este último año mientras crecías dentro de mí, te digo: ‘Gracias por permitirme viajar a Madrid hoy para la defensa del TFG, seguramente viajar para la graduación a finales de mes ya sea pedirte demasiado. Aun así puedo sentirme satisfecha y muy muy agradecida …. Ya puedes nacer cuando quieras que todos te esperamos con mucho amor'», comenta.

Vídeo: Europa Press

Sus planes de verano son más que claros. De momento, se encuentra en Sevilla junto a su familia, donde quiere aprovechar y exprimir al máximo esta época estival. “Solo puedo pensar en una cosa… En mis hijos, en mi marido, en poder dedicarles todos los segundos que no he podido, en poder entregarme a ellos y relajarme sin sentir que tenía otra gran responsabilidad. Voy a disfrutar de ellos y lo haré con gran intensidad”, dice.