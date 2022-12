Jessica Bueno está a punto de despedir el año más complicado de su vida. Aunque empezó bien, no ha terminado de la mejor manera, ya que hace apenas unas semanas confirmaba su separación de Jota Peleteiro. Desde ese día, la modelo no solo se ha centrado en el cuidado de sus hijos, también en sus proyectos profesionales. Para ella ha sido una gran ayuda tener compromisos que atender, porque no está siendo una buena etapa personal.

Ahora mismo ese esfuerzo ha tenido su recompensa. Y es que Jessica Bueno acaba de cumplir un sueño en el terreno profesional. Su empresa de organización de eventos ya está a punto de ver la luz, más concretamente lo hará en 2023. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales: «Muy pronto», ha escrito con emoción.

No ha dudado en compartir un vídeo en el que se puede leer todos los lugares en los que Birya Studio estará disponible. «Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Islas Baleares, Asturias, Islas Canarias… ¿Estáis preparados para un nuevo concepto de eventos? Próximamente», detalla en el vídeo.

Pero Jessica no está sola en este nuevo reto profesional. Y es que la modelo está acompañada por su socia, Lorena Bermúdez, una de sus mejores amigas, con la que se ha involucrado para poner en marcha Birya. No hay duda de que este proyecto profesional la ha animado mucho en las últimas semanas. Estar involucrada en ponerlo en marcha le ha hecho evadirse de los problemas que reinan ahora su terreno personal.

Este negocio justo lo pone en marcha unos meses después de que anunciara que había acabado la carrera después de muchos años de estudio. En junio del pasado año, Jessica consiguió aprobar su Trabajo de Fin de Grado de la carrera que llevaba cuatro años estudiando: Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Con un 9,5 de nota final en su último proyecto, la sevillana gritaba al mundo que estaba muy orgullosa de sí misma, así como del equipo que ha formado con su familia. De hecho, en la carta de agradecimientos dedicaba unas palabras al que era su marido.

«Mi marido, por otorgarme alas para iniciar esta aventura y acompañarme en mi vuelo. Gracias por haberme brindado la oportunidad de estudiar con la tranquilidad de saber que contaba con tu respaldo y apoyo siempre que lo he necesitado», escribía. Ahora, en cambio, con la nueva andadura profesional en la que está envuelta, la situación es muy diferente.