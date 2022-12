Jessica Bueno está pasando sus peores Navidades. La modelo está instalada en Sevilla, donde está recibiendo el apoyo de sus familiares y sus amigos más íntimos. Ahí pasa los días de vacaciones también junto a sus hijos, que para ellas están siendo claves para superar su ruptura de Jota Peleteiro. Durante todo este tiempo ha optado por mantenerse en silencio, porque sí, lo está pasando mal y no lo puede negar. Hace unas horas reaparecía en las inmediaciones de su casa y su cara así lo demostraba.

Están siendo sus Navidades más complicadas y no puede disimular que no está bien. El reportero que la ha localizado mientras esta llegada a su casa de Los Morales le ha preguntado por cómo se encuentra y Jessica no ha querido decir nada. Pero no ha sido suficiente, porque la cara es el espejo del alma. Al cerrar la puerta ha sonreído a la cámara, pero una sonrisa que delata el momento que atraviesa.

La modelo no puede ocultar su tristeza en su peor Navidad

Vídeo: Europa Press.

Mucho más delgada, Jessica Bueno ha llegado a su casa después de hacer algunos recados junto a su hijo pequeño, Alejandro. La modelo está organizando los preparativos para la última noche del año, un año que para ella ha sido duro. A pesar de que había empezado bien en el terreno personal, a pocos días de tener que decir adiós al 2022, el que fuera su marido confirmaba su ruptura.

Es la primera Navidad que pasan sin estar juntos, por lo que los recuerdos que vienen a su memoria son difíciles de controlar. En toda esta historia parece que la modelo es la que peor lo está pasando, aunque públicamente ha tratado de llevarlo con la mayor discreción posible. Pues bien, lejos de amilanarse, Jessica quiso gritar a los cuatro vientos que está dispuesta a pasar unas fiestas feliz con las personas que más la quieren, demostrando que Jota ya es pasado.

Está dispuesta a empezar el 2023 con la mejor de las actitudes

«Celebrar la navidad rodeada de familia y con los de siempre, es lo mejor que hay ♥️ #feliznavidad #felicesfiestas #mismejoresdeseosparatodos✨«, escribía hace unos días, dejando claro que no le hace falta nadie más para estar bien y feliz. Para ella estar con su familia y sus amigos más cercanos estos días es clave para seguir adelante. Y está consiguiendo reponerse de las adversidades. Sus palabras ponen de manifiesto que está dispuesta a empezar una nueva etapa, dejando atrás los malos rollos y centrándose en ella misma y sus hijos.

Jessica Bueno tiene motivos por los que ser feliz. En el terreno personal ha tenido cambios bruscos, pero sus hijos necesitan a una madre al 100% y ella ya está dispuesta a darles todo el cariño que necesitan. En el terreno profesional, la modelo tiene muchos motivos por lo que estar feliz y agradecida. Y es que está a punto de poner en marcha su empresa de organización de eventos. Pero Jessica no está sola en este nuevo reto profesional. Y es que la modelo está acompañada por su socia, Lorena Bermúdez, una de sus mejores amigas, con la que se ha involucrado para poner en marcha Birya. No hay duda de que este proyecto profesional la ha animado mucho en las últimas semanas.