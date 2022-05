Jessica Bueno no puede esconder su felicidad. Después de convertirse en familia numerosa tras la llegada de su hijo Alejandro, el segundo en común con el futbolista Jota Peleteiro, la modelo acaba de dar la bienvenida a un nuevo miembro. Parece que no se conforma solo con sus hijos y sus mascotas, que tiene varias, sino que además ha dado el paso de probar suerte con otro tipo de animal. Y es que la modelo ha recibido en su casa a un cabrito.

Jessica Bueno presenta al nuevo miembro de su familia

«Súper felices de tener a Billy en casa. Os presento a nuestro nuevo bebé», ha escrito la modelo emocionada junto a la primera foto que ha compartido de su nueva mascota. Se trata de un animal que es poco común encontrar en una casa. El hecho de que tengan un hogar con bastante extensión ha sido el motivo principal por el que Jessica Bueno ha dado el paso de abrir las puertas de su hogar para acogerlo.

Es tal la emoción que Jessica lo mete dentro de casa. No duda en sentarse en el sofá para darle de comer un biberón. Y mientras tanto, sus hijos la miran con sorpresa. Porque no es Jessica la única que está emocionada con la llegada de este cabrito a su casa. Sus hijos no pueden estar más encantados y han recibido a este cabrito con los brazos abiertos.

Sus hijos están encantados con la llegada de este nueva mascota

Hace unas semanas, la modelo compartía emocionada que se habían mudado a una casa de campo. Jessica Bueno cumplía un sueño junto a toda su familia yéndose a vivir a una vivienda mucho más grande con un jardín espectacular y rodeada toda de naturaleza. Esto les ha permitido meter muchos animales en casa. El primer paso ha sido un cabrito, pero puede que dentro de poco incluyan a su vida a otros muchos animales.

Aunque es bastante celosa de su intimidad, Jessica ha estado mostrando algunas fotos de su nueva casa. Vemos una vivienda de una sola planta sobre un terreno ocupado por mucha vegetación. Césped, muchos árboles alrededor y un pequeño lago. El hecho de que el cabrito haya llegado a sus vidas ha hecho que muestre el día a día del animal, que va haciéndose poco a poco con su nuevo hogar.