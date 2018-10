7 Jesé deja constancia de su encuentro en las redes

Jesé ha querido acallar esos rumores que apuntan a que él ha dado la espalda a su hijo, algo que siempre ha negado y motivo por el cual ha decidido llevar a su ex ante un juez. Para demostrar que esta versión no es tan acertada como se cree, el futbolista ha publicado una imagen en su perfil de Instagram en el que deja claro que sí está a su lado, aunque no tanto como le gustaría.