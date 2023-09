Jenni Hermoso estalla en un comunicado: "¿Protegerme de qué?"

Una de las primeras decisiones de Montse Tomé al frente de la selección española femenina no ha gustado nada a las jugadoras. Estas han explicado en un comunicado su negativa a ser convocadas tras conocerse que 15 de las jugadoras firmantes del comunicado contra la RFEF están incluidas en la lista de España para los partidos de la UEFA Nations League. Esta competición que da acceso a una plaza para los próximos Juegos Olímpicos. Llama la atención la ausencia de Jenni Hermoso, cuya ausencia explicó la entrenadora como " la mejor manera de protegerla". Una decisión que la futbolista de Pachuca ha condenado con un escrito compartido en sus redes sociales. "¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", se queja.

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar", arranca diciendo Hermoso en su comunicado, donde sostiene que "las mismas personas que nos piden confianza hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas".

Hermoso habla alto y claro en su carta. Cree que los últimos movimientos se deben a "una estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas". Y se lamenta: "Nada ha cambiado a día de hoy y confirma por lo que venimos luchando", se lamenta. Asimismo, se solidariza con sus compañeras, a las que brinda su "apoyo total". Considera que "han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF".

Sobre el motivo por el que Montse Tomé no la ha incluido en la lista con la intención de protegerla después de todo lo sucedido desde el pasado 20 de agosto, indica que se "ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de que? ¿y de quién?".

Vídeo: Europa Press

Hace apenas unas horas, el pasado lunes, Luis Rubiales respondía a la prensa sobre la orden de alejamiento que le ha impuesto el juez: no podrá acercarse a Jenni Hermoso a más de 200 metros. Serio y visiblemente molesto, esquivaba a la prensa y sin intención de dar respuesta a una decisión tan firme que lo deja, una vez más, en el punto de mira.