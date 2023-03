Jedet se rompe al hablar de su denuncia tras los Premios Feroz: "Cuando explotó, él había venido tres veces a molestarme"

Jedet se ha confesado con Julia Otero en 'Días de tele' sobre cómo está llevando toda la exposición tras su denuncia en los Premios Feroz 2023. En la fiesta posterior tras la entrega de premios en Zaragoza hace un mes denunció haber sufrido una supuesta agresión sexual por parte de uno de los participantes de una película nominada. La noticia llegó a los medios rápidamente, al igual que su nombre y el del implicado, el director Javier Pérez Santana. En esa denuncia se indicaba que había "sufrido tocamientos" y la Policía Local tomó cartas en el asunto. Este fue detenido y dejado posteriormente en libertad con cargos hasta el siguiente paso. La actriz se ha roto solo al recordar cómo, en el momento en que todo sucedió, se encontró totalmente en shock: "Cuando todo explotó es porque ya había venido tres veces a molestarme".

El protocolo para este tipo de situaciones se activo tras la sugerencia de una compañera, que vio necesario llamar a seguridad. Tras este momento, se refugió junto a otras compañeras en el baño, donde estaba sufriendo un ataque de pánico. Con la perspectiva del paso del tiempo entendió que eso estaba mal y que se habían traspasado todos los límites. Recordaba que "no fueron solo las tetas, fueron insultos...y a más gente". Toda la repercusión de la noticia, que saltó a los medios por la mañana del siguiente día, le pilló de imprevisto. Quería ser ella la que se lo contara a su familia y no tuvo la oportunidad: "Me abrumó mucho porque mi madre está sola y mis abuelos son mayores". Le resultaron algunos titulares muy poco cuidadosos y exagerados, convirtiendo los pocos datos en ese momento "en algo muy grave".

Se enteró de que esto se había hecho público por una llamada telefónica pidiendo perdón. En ese momento no entendió nada hasta que le explicaron que "la persona que lo filtró por error me dijo que se le había escapado mi nombre en público". Fruto de las circunstancias se sintió agobiada y se vio abocada a estar "encerrada tres días porque fue una bomba". El procedimiento judicial tiene sus propios plazos y el siguiente paso a dar será volver a ir a declarar para el posterior juicio. Las pruebas como las cámaras y los testigos, dos de ellos fueron a denunciar junto a ella y su representante en la misma noche del suceso, serán clave para todo ello.

"Te juzgan a ti, había gente que me estaba cuestionando"

Jedet se ha sentido "obligada" a hablar, desde que la denuncia que realizó en los Premios Feroz se conociera. La primera vez que se enfrentó a los medios, en un photocall días después, intentó dar un mensaje más allá aunque no se sintiera cómoda. "Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar", exponía ante las cámaras. Sabía que era un momento por el que debería pasar si quería intentar recuperar su vida sin la presión exterior: "Era algo que tenía que hacer sí o sí para poder seguir trabajando". No logra entender porqué, con todo lo que en ese momento "llevas por dentro", tienes que aclarar nada. Su nombre estaba por todas partes y demasiada gente se daba el lujo de poder opinar sobre lo que dijera. Encontraba en esto algo injusto, "te juzgan a ti, había gente que me estaba cuestionando". La cercanía de la prensa no ayudaba, por mucho que lo entendiera. Recuerda cómo esos días "había prensa en el porta de mi casa" y que incluso "siguieron a mis amigas".