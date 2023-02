Jedet rompe su silencio tras su denuncia en los Premios Feroz

Una semana después de la ceremonia de entrega de los Premios Feroz tras la cual Jedet denunció una agresión sexual, la actriz se ha pronunciado públicamente. Ha querido lanzar un mensaje a través de sus redes sociales donde agradece el apoyo recibido. Asimismo reconoce que han sido unos días "muy difíciles".

La artista explica que se encuentra "más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada, pero la rutina y estar rodeada de quienes te quieren y te cuidan ayuda". Además, señala que le está costando recuperar su rutina habitual. "Hacer cosas de lo más normales se me está haciendo un mundo". Continúa su mensaje subrayando que "ojala nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar".

Jedet retomará sus compromisos

La actriz ha explicado que hasta que se celebre el juicio empezará a retomar sus compromisos profesionales con normalidad, pero también recalca que no tiene intención de hablar de este tema públicamente. "Valiente quien dice la verdad, aún sabiendo que puede perder su calma", concluye.

La última edición de los Premios Feroz se vio empañada por dos denuncias. La fiesta que tuvo lugar después de la gala celebrada en Zaragoza fue escenario de presuntas agresiones sexuales. Una de las denunciantes fue Jedet quien se mostró disgustada en un primer momento a raíz de que el incidente se diera a conocer públicamente. "Ella no quería salir en esta historia y tiene miedo a que esto la perjudique. Ella hizo una denuncia anónima. Por supuesto agradece cómo se han portado desde la organización", explicaba Amor Romeira. Según denunció la intérprete, habría sufrido "tocamientos" y continúo acoso por parte del productor Javier Pérez Santana, director de 'Mi vacío y yo'.

Santana fue detenido en la madrugada del pasado domingo, 29 de enero, para ser puesto en libertad con cargados al día siguiente. Prestó su declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza donde se decretó su libertad con cargos. También se ha investigado una segunda agresión, ocurrida en la fiesta posterior celebrada en el Espacio Ebro de Zaragoza. El segundo sospechoso, cuya identidad conoce la policía, es miembro junto a Javier Pérez Santana del equipo de una de las películas nominadas, según informó la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).