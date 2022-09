El nombre de Íñigo Onieva ha sonado con fuerza durante los últimos días. El empresario se ha convertido en uno de los hombres más buscados después de que Tamara Falcó confirmara públicamente que su relación se había terminado y que ya no había posibilidad de retomar su romance. El madrileño, que le ha sido desleal a la hija de Isabel Preysler, se encuentra refugiándose en su familia y sus amigos. Durante los últimos días, se ha publicado de que Íñigo Onieva había encontrado consuelo en Javier Ungría, el ex de Elena Tablada. Sin embargo, el sobrino de Miriam de Ungría ha reaparecido por las calles de Madrid y ha desvelado cuál es su verdadera relación con el ingeniero. ¿Queréis escuchar sus palabras? No os perdáis el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Redes sociales

Según Javier Ungría, él no conoce de nada a Íñigo Onieva, por lo que desmiente el hecho de que haya sido su «pañuelo de lágrimas». «No estuvo aquí porque no lo conozco. Siento que estéis aquí los cuatro, pero es que realmente no hay nada porque no lo conozco», ha confesado el ex de la cubana. Se ha mostrado muy claro respecto a este tema: «Si lo conociera pues fenomenal, pero es que no lo conozco. Quedaría con otra persona, yo no era«, sentenciaba.

Íñigo Onieva se encuentra «desaparecido» desde que emitiera un comunicado el domingo

Durante los últimos días, no se sabe el paradero de Íñigo Onieva. A pesar de que las últimas informaciones aseguraban que el empresario estaría enclaustrado en el domicilio de su madre, Carolina Molas, desde ‘Sálvame’ señalan que podría haber abandonado la casa familiar debido a que a las puertas de la vivienda siempre hay prensa. El ingeniero podría haberse mudado a la casa de un amigo mientras que pasa todo el revuelo causado por su infidelidad y su ruptura con Tamara Falcó.

Las últimas palabras de Íñigo fueron el pasado domingo, cuando emitió un comunicado admitiendo los hechos y pidiéndole perdón públicamente tanto a Tamara como a su familia. «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad», rezaba el comunicado que compartió a través de redes sociales. Desde entonces, ni se ha pronunciado ni se le ha visto por las calles de la capital.