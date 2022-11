Javier Tudela y Marina Romero se ha mudado a Tailandia hace muy poco, por lo que todavía están instalándose en la ciudad de Bangkok. Ya tienen casa y, aunque les faltan muebles, han optado por ir de comprar y adquirir algunos que se adapten a su nuevo espacio. La cocina o parte del salón son las dos estancias que la pareja ha compartido, dos salas que nos dejan ver que tienen cocina americana y unas fantásticas vistas a la ciudad. Esta pareja se ha mudado junto a su hijo a más de 10.000 kilómetros, dejando la casa en la que vivían con Makoke y apostando por una nueva vida en otro país. En su nuevo lugar de residencia los precios son mucho menores y creen que tendrán otras oportunidades laborales, aunque lo que más les apetece es «la aventura» como tal.

Esta semana han hecho las maletas, eso sí, con un nudo en el estómago y con un sabor agridulce debido a que en España se quedan sus respectivos familiares. Les echarán de menos, tal y como ambos postearon en las redes sociales. «Tanto Marina como yo tenemos un nudo en el estómago por las ganas de vivir esta experiencia y la pena de dejar a las personas que siempre están con nosotros. Os echaremos de menos«, escribió Javier Tudela. Si bien su intención es tener como centro de operaciones la capital de Tailandia, también planean moverse por el país. Ambos se han mudado allí, aunque lo ven como una experiencia temporal. Tan solo quieren estar allí unos tres meses y luego regresar a España de nuevo, pero quién sabe si el país les atrapara de tal manera que ya no se planteen vivir en otro sitio.

Marina y Javier Tudela quieren empaparse de la cultura y compartir todo lo que vean sus ojos en sus cuentas de Instagram, donde están dado muchos detalles de estos primeros días allí. Un país del Sudeste Asiático con casi 70 millones de habitantes y que destaca no solo por sus precioso paisajes, sino también por su gastronomía, sus templos budistas o sus zonas naturales. La pareja no puede estar más feliz y hará todo lo posible por disfrutar al máximo este proyecto que, de momento, ellos ven como algo temporal y con fecha de caducidad. Eso no quita que le hayan hecho una fiesta de despedida sus amigos y familia, encuentro en el que se mostraron muy emocionados los protagonistas. No te pierdas las fotos de su nueva casa a continuación: