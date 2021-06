«Es uno de los días más felices de mi vida», confiesa Makoke al convertirse en abuela por primera vez.

Javier Tudela y Marina Romero, ya son padres. Esta tarde, la pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo, Javier Junior, que ha llegado al mundo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. El hiko de Makoke ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde ha mostrado una foto de a habitación del centro sanitario donde su novia recupera fuerzas tras el alumbramiento.

La orgullosa abuela no ha tardado en compartir la feliz noticia. Por fin es abuela y está emocionada. «Gracias por hacer de hoy uno de los días más felices de mi vida. Os quieroooooo«, ha escrito en su perfil oficial de Instagram con una foto de su hijo besando a su nuera.

La emoción de Makoke al convertirse en abuela

El pasado mes de enero, la malagueña fue. la encargada de anunciar el sexo de su nieto. «Estoy muy nerviosa porque dentro de muy poco voy a saber si voy a tener un niño o una niña… Bueno, un nieto o una nieta», reconocía a través de su cuenta de Instagram. «¡Es un niño!», proclamaba, emocionada. No es para menos: se trata de su primer nieto. Un retoño que, además, vivirá con ellos. Al menos durante un tiempo. Porque Javier y Marina, de 22 años (y de profesión ‘influencer’) viven actualmente en la casa que la colaboradora compartió durante años con Kiko Matamoros, ubicada en la exclusiva urbanización ‘La Finca’ de Pozuelo de Alarcón.

Al igual que Javier Tudela, Marina triunfa como ‘instagrammer’, ya que la siguen 217.000 seguidores. La joven, de 22 años, conoció al Javier Tudela en 2017 y desde entonces son inseparables.

Al enterarse del nacimiento de Javier Jr., anunciado esta tarde en ‘Sálvame’ por Kiko Hernández, Kiko Matamoros dedicaba unas palabras al hijo de su exmujer: “Educa a tus hijos en el respeto, el cariño y el agradecimiento”. El colaborador se ha mostrado bastante frío al recibir la noticia y se ha limitado a decir que espera que “le vaya todo bien al muchacho”.

Kiko Matamoros responde con indiferencia a la noticia de la paternidad de Javier Tudela

También ha querido recordar: “Ese señor no es nada mío. Ellos no son mi familia y, aunque le deseo que le vaya bien a la criatura, me importe una higa lo que les pase a ellos”. Sus compañeros le han recordado que el bebé es el nuevo sobrino de su hija Anita Matamoros, con la que lleva mucho tiempo distanciado.