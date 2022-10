Jaime Astrain y Lidia Torrent llevan apenas unos días siendo padres primerizos. El pasado lunes 17 de octubre dieron la bienvenida a su primera hija, Elsa. Ya se encuentran en casa descansando y adaptándose poco a poco a la nueva etapa que les ha tocado vivir. Como no podía ser de otra manera, los padres no tienen mucho tiempo para aparecer en las redes sociales, donde ambos tienen miles de seguidores, pero él ha encontrado un momento para explicar lo que sienten en estos momentos.

El colaborador televisivo no puede esconder su emoción

«Wow, ya estamos en casa como podéis comprobar. He estado pensando bastante en describir cómo nos hemos sentido estos días. Para mí y para Lidia han sido los días más importantes de nuestra vida, sobre todo el lunes, cuando nació nuestra peque. Aún así, no encuentro palabras y aunque suene a tópico, solo los padres saben lo que significa», ha empezado diciendo con emoción y dejando claro que no saber cómo describir esta nueva etapa que están viviendo.

Pero todo se resume en que está siendo increíble: «Ha sido algo una locura maravillosa, lo más grande que me ha podido pasar. La madre y la hija espectaculares, están preciosas. Están muy bien. Muchísimas gracias a todos por todos los mensajes, han sido increíbles. Muchísimas gracias», termina diciendo agradecido.

Lidia y Jaime están pasando unos días de adaptación

Pocas horas después de vivir uno de los momentos más especiales durante el parte de su hija, ambos daban el paso de compartir la primera imagen de la niña en sus redes sociales, donde mostraban una instantánea de él y su chica sujetando la mano de su bebé. «Elsa Astráin Torrent. 17.10.22 💛Lidia Torrent, gracias por hacerme la persona más feliz del mundo», decían.

Se trata de un momento muy feliz para Lidia Torrent y su chico, que esperaban ansiosos ver la carita de su retoño. Esta ha nacido cinco días después de lo previsto, así que su llegada ha sido más que bien recibida por ambos y sus respectivos familiares. Ahora nada puede empañar los días grises a los que tuvo que hacer frente la presentadora, que recientemente denunció haber sido apartada de su trabajo por su embarazo.

Unos momentos en los que ha estado centrada en ella

Lidia Torrent ha tenido que ver cómo su estado ha provocado que no le lleguen ofertas de trabajo. “El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo, aunque esté embarazada. Y digo esto porque, desafortunadamente, en otro caso no ha sido así, dado que teniendo yo una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí”, contaba el pasado verano Lidia Torrent sobre cómo su estado le ha hecho perder un trabajo.