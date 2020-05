Hace dos meses que saltaba la noticia del ingreso de Jaime Ostos. Desde entonces, el torero, de 88 años, ha permanecido en la madrileña clínica de la Zarzuela con motivo de diversos dolores agudos en la espalda que le impedían caminar. Un ingreso que, por desgracia, ha coincidido con la crisis sanitaria del coronavirus. A pesar de que en las últimas semanas su situación ha sido muy delicada, su hijo, Jacobo Ostos Grajal, ha querido compartir la mejor de las noticias.

«Nunca un «NEGATIVO» me hizo tan FELIZ!!! Te esperamos en casa Papá Ostos Grajal 2-0 Covid19″, publicaba. Sin duda, un excelente parte que sus seguidores también han celebrado y le han mandado grandes dosis de ánimo. Cuando saltó la información de este ingreso a principios del mes de marzo, se aseguró que el entorno del diestro estaba viviendo la situación con una evidente preocupación por su estado de salud.

«Ojalá un milagro»

Y es que en los últimos meses su estado ha sido muy delicado, incluso, han temido por su vida. Su hijo compartía un tuit por parte de un periodista taurino, Manolo Molés, el pasado 1 de mayo, en el que se aseguraba que estaba en «estado grave y con positivo en coronavirus». Y hacía referencia al carácter luchador del torero: «Ojalá un milagro. Jaime ha sido bravo en la plaza y en la vida. Ojalá gane esta batalla, pero no es fácil…».

Poco después de su ingreso en el hospital, diversos allegados aseguraron que le habían realizado una serie de pruebas para comprobar si era preciso realizar infiltraciones para para paliar el dolor que era insoportable. Todo como consecuencia de una lesión que tiene desde hace tiempo. El torero, entonces, debía moverse con la ayuda de un andador y no deseaba salir de su hogar hasta que pudiera caminar por sí solo.

A pesar de su delicado estado de salud, sus familiares y amigos destacaron, entonces, que estaba afrontado este episodio con gran fortaleza y optimismo. Sin intentar perder la sonrisa cada día y mostrando su lado más luchador.

Han sido unos meses muy complicados para sus familiares y amigos, su mujer, María Ángeles Grajal, así lo constataba a finales del año pasado. “Jaime está mal”, afirmaba emocionada. “Ya lleva así dos meses y medio, casi tres, y ahí está. No me gusta mucho hablar del tema, por eso no os quería yo decir nada”, contaba a la prensa durante una comparecencia pública. Explicaba que todo había surgido a raíz del lumbago y posteriormente tuvo un edema agudo de pulmón.

«Ha estado ingresado dos meses y medio en el Hospital Montepríncipe y ya llevamos una semana en casa. Ahí está muy bien atendido, con fisioterapeuta, con todo…”. Asimismo, agradecía las muestras de cariño recibidas: “Estoy emocionada porque todos los maestros me están preguntando… Os lo agradezco mucho. Él está animado dentro de lo que cabe”.

La última ocasión en la que pudimos ver a Jaime Ostos en un acto público fue el pasado verano con motivo de la gala que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Acudió con su inseparable mujer, María Ángeles Grajal, y su hijo, Jacabo, se ayudaba de unas muletas para caminar. En septiembre de 2019, fue ingresado en el hospital Montepríncipe de Madrid por un edema pulmonar, donde permaneció casi tres meses. Le dieron el alta antes de finales de año, por tanto, pudo celebrar las señaladas fechas navideñas con su familia.

