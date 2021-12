Los nombres de Ivonne Reyes y Pepe Navarro siguen copando titulares. Tras más de una década de batalla legal, los dos protagonistas están dando mucho que hablar como consecuencia de la reciente entrevista del presentador en ‘Sábado Deluxe’. La venezolana ha vuelto a pronunciarse de forma tajante sobre la paternidad de su hijo.

«Los tres sabemos lo que hay. Como Terelu bien dijo antes, hay un pequeño grupo que lo sabe todo perfectamente», ha afirmado la modelo durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ donde ha entrado en directo. «Él también lo tiene más claro de lo que ustedes piensan. Él sabe perfectamente que es él. No hay nadie más», ha indicado rotunda. Desmintiendo así el testimonio de Pepe Navarro quien negó ser el padre del joven.

Por el momento, Ivonne Reyes está tomando nota de todo lo que acontece al respecto para emprender posibles medidas, pero lo está haciendo con cautela. «Mi despacho de abogados está mirando todo». El otro protagonista, Alejandro, está centrado en su faceta profesional y no está dejando que esta polémica le desestabilice. «Está muy contento con el trabajo, pongo la mano en el fuego porque mi hijo esté perfecto y tranquilo».

A pesar de que muchos podrían pensar que para Ivonne este asunto está siendo una tarea difícil ya que vuelve a remover viejas polémicas, ella ha negado que así sea. Según ha afirmado, son años de trabajo interior para superarlo. «Yo no estoy triste, aquí hay ganas de embrollarlo todo. Estoy sorprendida y contenta conmigo misma con el trabajo que he hecho. Vamos a dejar que pase el tiempo». Ha explicado que no desea «hablar en caliente» y prefiere que las aguas se calmen para ahondar de nuevo en esta polémica.

«Estamos tranquilos»

La venezolana ha asegurado que no entiende el testimonio de Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’. «No entiendo. Cada uno puede hacer lo que quiera y hablar cuando quiera», ha afirmado. También se ha prestado a que su abogada presente cierta documentación precisa. Además, se ha mostrado sorprendida sobre si en este momento debe responder a ciertas cuestiones. «¿En serio me preguntas si Pepe es el padre? Es algo que yo no preguntaría. No voy a meterme en un jaleo y en un momento sagrado y bonito para mí. A estas alturas de revolverlo, no voy a entrar. Estamos bien, tranquilos».

El testimonio de Ivonne Reyes es totalmente opuesto al de Pepe Navarro. Este último afirmó que mantuvo una relación con la modelo que duro aproximadamente dos años, pero que no es el padre de su hijo. «Nunca hubo una relación sentimental, yo nunca me enamoré de ella. Yo quería a Eva Zaldívar, pero teníamos ciertos problemas entonces», dijo durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.