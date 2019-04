Ivonne Reyes explica por qué dijo no a ‘Supervivientes’ con Isabel Pantoja

Ivonne Reyes no tiene miedo a un reality, pero ha dicho que no a Supervivientes un año más. Explica el motivo y también habla de Pantoja, Carlos Lozano, Mónica Hoyos y los líos que se crearán en la isla de Honduras más famosa de la temporada

Ivonne Reyes ha estado a punto en embarcarse en la aventura de ‘Supervivientes 2019’, pero finalmente se quedará en tierra. La actriz no ha tenido reparos en confesar que la productora del programa que promete reventar los audímetros esta temporada trató de tentarla este año, aunque no haya sido la primera vez, pero que finalmente tuvo que decirles que no. El motivo sorprende, porque no tiene nada que ver con su imagen pública o líos que le aten en España, sino más bien por una limitación que ella misma se ha impuesto.

Las lágrimas de Ivonne Reyes al recordar la muerte de su hermano

“Sí, me lo llegaron a ofrecer en algún momento, pero me da mucho respeto. Me gustaría, pero da un poquito de nervios, me parece un poco fuerte el hambre y sobre todo dormir mojado cuando llueve, tienes que estar pasando frío, baja mucho la temperatura”, explica Ivonne Reyes, que no cree que pueda ganarle la batalla a las inclemencias del tiempo extremo que azota la isla de Honduras cuando se graba ‘Supervivientes’.

Además de ella y su posible paso por ‘Supervivientes’, que tendría que esperar un año más, Ivonne Reyes no tiene reparos en hablar sobre cómo afrontará Carlos Lozano y Mónica Hoyos su reencuentro en la isla. La tensión se mascará, ella no lo duda, y es que los conoce muy bien. Sabe que discutirán, pero confía en que encuentren un motivo para unir fuerzas y enterrar el hacha de guerra. Eso sí, no lo ve muy probable.



También opina sobre el fichaje de Isabel Pantoja por ‘Supervivientes 2019’, un hito que marcará historia en la televisión: “Me encanta. Yo creo que todo el mundo está encantado, estamos esperando que Isabel Pantoja se tire del helicóptero y quiero verla, me apetece mucho, es un subidón de audiencia”, promete Ivonne Reyes.

El mensaje de Isabel Pantoja a sus fans antes de comenzar Supervivientes