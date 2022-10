SEMANA publicaba hace apenas unos días que Anna Ferrer Padilla tiene nuevo novio en su edición impresa. La hija de Paz Padilla se ha dejado ver en varias ocasiones junto a Mario Cristóbal, un joven que ya formaba parte de su grupo de amigos. Tras romper con su novio, Iván Martín, el pasado mes de abril, la joven ha comenzado una nueva relación. Pero, ¿qué piensa su expareja de la nueva ilusión?

Iván Martín se pronuncia sobre la nueva relación de Anna Ferrer

Vídeo: Europa Press.

Iván Martín confiesa que ya sabía que Anna Ferrer había comenzado otra relación: «La gente se cree que no nos enteramos de las cosas. Si ya lo sé». De hecho, se ha atrevido a bromear sobre esto, ya que han sido muchos los amigos los que le pasaron la información de SEMANA: «Puede que la haya visto, que me la hayan mandado dos o tres veces», dice entre risas.

Además, ha desvelado que ya lo conocía: «Le conozco, es muy buen chaval. No sé cuándo ha empezado, pero me alegro mucho de que esté feliz». Aunque ya no están juntos, ambos siguen manteniendo una relación de amistad. Así lo asegura, al menos, Iván: «Hay muy buen rollo con Anna. A Anna la quiero mucho, pero de otra manera», termina diciendo, dejando claro que él está «soltero y entero», pero que tiene «amigas».

Al que conoce también es a Fran Medina, pareja de Paz Padilla. Con ella tenía una relación increíble. La humorista no dudó en calificar con unas bonitas palabras a Iván cuando estaba con su hija. «Con Paz tengo muy buen rollo. Me alegro mucho de la nueva relación de Paz. A Fran le conozco también y es un buen hombre».