El paso de Iván González por ‘Mujeres, hombres y viceversa’ le catapultó a la fama, siendo varios los programas por los que ha pasado tras buscar el amor. ¿El de mayor repercusión? ‘Supervivientes‘, edición en la que demostró no rendirse ante ningún escollo y en la que participó en el año 2017. Allí compartió isla con rostros conocidos como Alba Carrillo, eso sí, hay otros realities a su espalda como ‘La casa fuerte’ o ‘Grande Fratello VIP, entre otros, etapa que ya quedó atrás y que le ha valido para convertirse en colaborador de diferentes magazines en España. Ha sido precisamente en uno de ellos donde ha desvelado quién de la Casa Real está pendiente de sus stories y publicaciones en Instagram.

Al parecer, Victoria Federica es amiga de Iván González en esta red social desde hace tiempo, un ‘follow’ que revela que la hija de la Infanta Elena es seguidora de programas de Telecinco, los cuales han servido para dar a conocer a este joven gaditano. Le siguen otros famosos como Omar Sánchez, Rosa Benito, Diego Matamoros, Rafael Amargo o Ana María Aldón, pero ningún otro miembro de la Casa Real Española. Victoria Federica es la única de su familia que encontramos en el más de 1.000.000 de seguidores en la cuenta de Iván González. Él mismo lo reconocía este domingo en la pequeña pantalla en ‘Fiesta’.

Victoria Federica sigue a más de 2.000 personas, entre las que encontramos a Jorge Bárcenas, su exnovio, Fonsi Nieto, Blanca Suárez, Xuso Jones o compañeras de profesión como María Pombo. Llama la atención también que sigue a varios de ‘La isla de las tentaciones’, programa en el que se pone a prueba la fidelidad de varias parejas, de hecho, figura como seguidora de algunos de sus concursantes como Melodie Peñalver o Jesús Sánchez.

Victoria Federica se ha conseguido hacer un hueco en redes sociales, donde publica muchas de sus imágenes más desconocidas. Tal ha sido el ruido que ha provocado su aterrizaje en Instagram que la hija de Marichalar incluso cuenta con una agencia de representación que le asesora, la cual le ayuda en su carrera como influencer. Aunque a ella no le gusta ser conocida como tal, lo cierto es que desde que abrió sus redes sociales no ha dejado de viajar, conceder entrevistas y acudir a fiestas de la crónica social. Si bien no es muy dada a hablar de su familia, durante este tiempo se ha confesado sobre la relación que tiene con su abuelo y la admiración que siente por sus padres, a quienes adora por encima de todo y quienes, según ella, son su inspiración.