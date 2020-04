Al mismo tiempo que Netflix estrenaba por todo lo alto la cuarta temporada de ‘La casa de papel’, Itziar Ituño batallaba contra el coronavirus tras dar positivo varios días después de presentar síntomas. Casi un mes después de confirmarlo, la actriz que da vida a Lisboa en la ficción ha superado la enfermedad y ha hablado alto y claro sobre cómo ha vivido estas semanas. Además, ha aprovechado la ocasión para hacer una denuncia pública y lanzar duras críticas contra el Gobierno.

Itziar Ituño, la actriz de ‘La casa de papel’, da positivo en coronavirus

«Yo lo pasé realmente mal y mi pareja estuvo 8 días en el hospital. No es una gripe cualquiera, da unos síntomas rarísimos, hace sentir cosas extrañas«, ha explicado la actriz en una entrevista a ‘Por si las moscas’, de la emisora argentina Radio Ciudad. «Amaneces con fiebre. Se pierde el olfato de un día para otro, no le sientes olor ni sabor a ninguna cosa. A nivel personal me cambió mucho. Te obliga a frenar, a escuchar mucho tu cuerpo. A observarte, a identificar bien qué comer. Mientras he estado enferma he intentado hacer un cambio en mi misma«, proseguía dejando claro que es importante estudiar la enfermedad y «enmendarnos un poco».

De la misma forma, Ituño ha recalcado que la situación por la que está atravesando el mundo es muy grave y no hay que restarle importancia a lo que está ocurriendo: «En mi pueblo ha habido muchas muertes, tengo conocidos cuyos familiares no han salido de esta y ha sido muy duro no poder despedirse ni hacerles un entierro digno. Me ha tocado bastante de cerca». Sobre esto, la actriz de ‘La casa de papel’ lanza un claro mensaje de concienciación y reflexiona de cara al futuro: «A nivel global la lección que nos está dando el planeta es necesario aprenderla. Es momento de un despertar de las cosas importantes, espero que esto cambie muchas cosas y la gente tenga más claras las prioridades, como tener un buen sistema de salud».

El motivo de hacer público su caso

En su intervención en el medio argentino mencionando anteriormente, la actriz ha asegurado que hizo público su caso para concienciar a la población para que se dieran cuenta de la realidad que estamos viviendo. Ante esto, también ha aprovechado la ocasión para lanzar duras críticas al Gobierno por la gestión que están haciendo de la crisis sanitaria: «No se estaba tomando en serio. Aquí se estaba obligando a la gente a ir a trabajar cuando en Italia ya había bastantes muertos. No me parece de recibo que por mantener la economía se echase a la gente a los leones. Se dieron cuenta tarde de que había que parar del todo y para entonces había un pico de muertos muy alto».

«Se nos mintió y se nos ocultó la situación real para que no cundiese el pánico, pero eso es tratarnos como niños a la población. Señores, esto es más importante y peligroso que una gripe. Todo esto llegó tarde y cuando eres del pueblo llano da mucha rabia. Cuando la gente piensa que da los síntomas de una gripe y que solo afecta a los viejitos se relaja, pero no es así. Esa es otra de las grandes cosas que han ocultado. Hay mucha gente de 40 y 50 años en un hospital con respirador. Afecta no solo al sistema respiratorio, es algo neurológico. Eso da muchísimo miedo. Todo esto que no están contando deberían decirlo«, aseveraba la de Vizcaya con rotundidad.

Ella no es la única que ha salido al paso y ha lanzado varias criticas sobre la gestión de la situación sanitaria que hay en nuestro país. Diversos rostros populares de la cultura han pedido al Gobierno y a la oposición que dejen atrás sus diferencias y que luchen juntos para acabar con la situación. En estos momentos, España se encuentra entre los países con una cifra muy alta de personas fallecidas por el COVID-19. En concreto, las cifras totales son las siguientes: 195.944 contagiados, 20.453 muertos y 77.357 personas recuperadas.