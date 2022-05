Itziar Castro ha alarmado a sus seguidores al anunciar que está ingresada en el hospital a consecuencia de unos dolorosos problemas digestivos, concretamente un cólico biliar. La actriz ha detallado que estará al menos durante unos días recibiendo “mimos en el hospital”, aunque se muestra optimista con su estado de salud y confía en que pronto estará “como nueva”. Y es que la intérprete de ‘vis a Vis’ no quiere preocupar demasiado a sus familiares, amigos y seguidores, por lo que ha querido ofrecer más detalles sobre su ingreso, dejando claro que está todo “bajo control” y que se encuentra en las mejores manos al contar con la inestimable ayuda de una de sus mejores amigas que, además, es doctora y se encarga de “vigilar de cerca” su evolución mientras dure su estancia hospitalaria.

La actriz ha publicado en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la habitación del hospital en el que deberá permanecer ingresada al menos durante unos días más. Lo hace posando sonriente junto a su amiga doctora, que se ha volcado en su recuperación y hacerle que su estancia sea la más agradable posible. Como bien reconoce Itziar Castro, “hay que tener buenos amigos”, porque para ella son “la familia elegida” y que en su caso ha tenido una gran suerte al haber encontrado personas que se preocupan por ella y velan por su felicidad, así como por su salud ahora que toca prestarle atención a este punto, como hace ahora su amiga doctora que “no es solo una amiga, sino que es mi doctora, que me vigila de cerca, estando bien y estando mal como ahora”.

Itziar Castro ha tenido que ser ingresada al presentar un cuadro clínico identificado como un cólico biliar. Para la actriz, vivir con esta enfermedad es “toda una experiencia, sobre todo dolorosa”, pero se alegra de no estar sola en este reto y contar con la inestimable ayuda de su amiga, que le ha ayudado a entender que “dentro del dolor, es una maravilla”. Y es que lejos de este problema concreto que le ha llevado a un hospital de urgencias, parece que su salud es de hierro, como así se desprende de los detalles de las analíticas a la que le han sometido en su primer día de ingreso, comprobando que tiene aún anticuerpos válidos contra el coronavirus y que no presenta ninguna patología o desviación gráfica que le aleje de la normalidad.

No obstante, Itziar Castro está ahora soportando unos fuertes dolores abdominales que suelen centrarse en el lado derecho del abdomen, bajo las costillas, aunque puede derivarse a la espalda o incluso el hombro. Se trata de un dolor desesperante, tanto por su fuerza e intensidad, como por ser continúo y difícilmente soportable. Ahora, los médicos la mantienen en observación para comprobar que no se producen complicaciones y que la actriz reacciona positivamente al tratamiento, controlando que no se produzca una inflamación de la vesícula biliar o que se agrave hasta tener una pancreatitis o incluso cáncer de vesícula. Por fortuna, aún no se han puesto en tales extremos y todo hace indicar que no debe preocuparse demasiado por su dolencia y que con la medicación adecuada podrá regresar a la rutina en los próximos días.