Itziar Castro destapa la verdad sobre su despido de ‘OT 2018’

‘Chester’ cierra su octava temporada en cuatro con una visita muy especial, la de Itziar Castro. La actriz visitará a Risto Mejide para hablar sobre estereotipos, complejos de imagen y los condicionantes que ha tenido su aspectos físico en su profesión. Asimismo, ha hablado abiertamente de su sonado despido de ‘Operación Triunfo 2018’.

‘OT 2018’ despide a Itziar Castro

‘OT 2018’ vivió una de sus mayores polémicas tras el fulminante despido de Itziar Castro, quien ejercía de profesora de interpretación sustituyendo el hueco que habían dejado Los Javis. Desde la productora del talent show argumentaron que la razón principal era porque la actriz no había conseguido los resultados esperados.

La verdad del despido de Itziar Castro de ‘OT 2018’

“Cuando te dicen que las cosas no las haces bien, te sienta mal, yo no sé como lo he hecho, pero lo he hecho a tope. Sabía que iba a pasar eso, no me sentó mal porque sabía que iba a pasar eso y Los Javis dieron un mensaje a los chavales de mi parte. He tenido una responsabilidad todo el rato, sustituir a Los Javis era muy difícil“, relataba la exprofesora.

“Me he sentido mal”

“Me he sentido mal porque yo quería trabajar hasta el final, Mi relación es cordial con Noemí Galera, no es mi amiga. La única cosa que me ha podido sentir mal es que en el despido no estaban ni Noemí ni Tinet (director de la productora del programa)”, confesaba Castro.

El mensaje de Noemí Galera

La actriz de ‘Pieles’ ha asegurado también que Noemí Galera le escribió un WhatsApp después de su despido: “Me dijo que le sabía muy mal y le contesté que me hubiera gustado que me lo hubiera dicho ella en persona”.

A Risto también le despidieron de ‘Operación Triunfo’

Asimismo, el presentador del espacio de Cuatro, ante las evasivas de Castro, confirmó que a él también le despidieron del formato. “Me despidieron por teléfono y fue una persona que no tenía nada que ver con el programa y fue el mismo día de la gala”.