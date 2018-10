Israel Lancho responde a Jorge Javier por sus críticas a los toros

View this post on Instagram

@jorgejaviervazquez dice en el @salvamedeluxeoficial Ojalá prohiban las corridas de toros antes de que el muera. Yo le deseo todo lo contrario. Yo a él le deseo que viva muchos años, y que la fiesta de los toros perdure por siempre. Viva la fiesta de los toros, viva España! @telecincoes #sialostoros #vivaespaña #smile #respeto