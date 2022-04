El pasado 2 de abril, Isabelle Junot y Álvaro Falcó ponían el broche de oro a su relación y se daban el «sí, quiero» en Plasencia (Cáceres) ante alrededor de 250 invitados. Tras la denominada boda del año, los recién casados dijeron adiós a España y ponían rumbo a Latinoamérica para disfrutar de su deseada luna de miel. Ahora, días después de ponerle fin, la hija de Philippe Junot ha abierto su álbum personal y ha compartido con sus seguidores algunas imágenes de su viaje.

La luna de miel de Isabell Junot y Álvaro Falcó comenzó el pasado 6 de abril y su primer destino fue Lima. Gracias a las imágenes compartidas, hemos podido ver que se alojaron en un lujoso hotel con impresionantes vistas. Por entonces, aprovecharon para hacer turismo y degustar los platos típicos de la zona. También han tenido tiempo para visitar Urubamba (Cuzco), donde pudieron estar cerca de varias llamas bebé a las que le dieron de comer. Aunque bromeó con llevarse una a casa, la hija de Philippe Junot se tuvo que conformar con una pequeña figura de juguete del animal. «Sí, me he comprado esto. Sí, se ha enfadado conmigo. No, no puedo llevarte uno (he comprado tres más de esta foto)», escribe entre bromas.

Isabelle y Álvaro también se han subido al Machu Pichu y han viajado a bordo del tren Hiram Bingham. Aquí disfrutaron de un trayecto lleno de música y comodidades. Era ella misma quien compartía a través de sus redes sociales un simpático vídeo que resumía el divertido viaje del que habían disfrutado en un día de lo más especial y significativo. «Yooooo y solamente yo en mi luna de miel!! Celebrando mi cumple hoy, encima de todo lo demás este mes! Mi corazón está lleno de felicidad y mi tripa de comida deliciosa peruana!! Mil gracias a todos por todos los msgs, WhatsApps y amor!!! (Milagrosamente he podido verlos ahora desde la jungla)», escribía. Como era de esperar, su luna de miel iba a estar llena de aventuras dado que ambos se caracterizan por ser aventureros y amantes de visitar los puntos más recónditos del mundo.

La parada de la luna de miel para ir a la boda de unos amigos

Cuatro días después, los recién casados fueron los invitados estrella de la boda de Belén Barnechea, hija del escritor y político peruano Alfredo Barnechea y Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuenteblanca, que tuvo lugar en la catedral de Trujillo(Perú). Un alto en su luna de miel en el que aprovecharon para disfrutar de sus buenos amigos y de otro de los enlaces del año. En aquel momento, fue la propia Isabelle Junot la que se encargó de hacer partícipe a sus seguidores de algunos de los momentos de la preboda de su amiga.

Te interesará saber...