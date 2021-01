Isabel Torres, protagonista de ‘Veneno’, acaba de anunciar que tendrá que someterse de nuevo a quimioterapia al sufrir una recaída en el cáncer de pulmón que padece desde 2018.

Isabel Torres acaba de recibir la peor de las noticias. La protagonista de la exitosa serie ‘Veneno’ ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales que ha sufrido una recaída del cáncer de pulmón que le detectaron en 2018. Tendrá que someterse de nuevo a un tratamiento de quimioterapia para seguir luchando contra la enfermedad.

Ha sido la propia actriz la encargada de dar la noticia a través de un directo: «Sigo en la lucha, tengo un nuevo adenocarcinoma💪💔💪 @grupocanariocancerpu #tocadaperonohundida #grupocanariocancerpulmon«, escribía junto a un vídeo en el que explica todo sobre esta nueva etapa, a la que se enfrenta con fuerza.

«Estoy un poco triste hoy porque hoy fui al médico. Sabéis que he estado dos meses con el tratamiento interrumpido porque tenía el hígado mal. Les he hecho partícipes de todas mi trayectoria. Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda. Y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande», empieza explicando Isabel Torres con la voz entrecortada.

«Me hicieron una foto y me dieron un poco el resultado de lo que ven. Todas las lesiones que tenía de antes están mejor, pero ahora han aparecido unas nuevas. Por eso tengo ganas de vomitar. Tengo que seguir peleando. El martes empiezo con la quimioterapia, hasta ahora me estaban dando la inmuno, que no se te cae el pelo ni nada», continúa.

Isabel Torres no puede evitar emocionarse al contar la noticia

«No quiero entrar en dramas porque sino me vengo abajo, y no quiero. Se puede luchar contra un cáncer. Llevo dos años luchando contra la enfermedad. Cuando pensaba que me iba a curar, me dijeron que tenía un cáncer justo en medio del rodaje de ‘Veneno’. La cosa se ha complicado un poquito, voy a tener que luchar contra esto de otra manera, con otra línea de medicación. Vamos a ver cómo reacciona», declara.

«Tengo que luchar. La verdad que voy a intentar echarle valor a esto, porque es muy difícil. Hay mucha gente que tiene el mismo problema. Al ser visible, quiero dejar un resquicio de fuerza, de valor para la gente, porque se puede. Me da mucha pena, porque llevo un año muy difícil. Quiero vivir. La vida es súper bonita. Los pequeños momentos, escuchar un pájaro, el olor del césped recién cortado, el olor del mar… todo es tan bonito. La compañía, eso es lo verdaderamente importante», dice entre lágrimas.

«Hoy me he llevado un palo muy grande, porque he vuelto atrás. Voy a tener que echarle valor. Si ahora me veis deteriorada… yo me mostraré igual. Aprecio todo el cariño que me dan. Alucino mucho, muchas gracias. Hay mensajes que son preciosos, de verdad. No quería llorar. Quería hacer un vídeo divertido, pero hoy ha sido un día tan negro. Es como volver a la casilla de salida. Me dijo el médico que esto es una carrera de fondo, pero como llevo tanto tiempo luchando… Ojalá pronto pueda decir que he superado el cáncer», dice rotunda y agradecida por el cariño.

Vídeo: Instagram.