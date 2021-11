Isabel Torres, actriz de la serie ‘La veneno’, ha dado la peor de las noticias. La canaria se ha despedido de sus seguidores, pues los médicos le han dado una esperanza de vida de tan solo dos meses. Un durísimo relato que ha hecho ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha dado ha explicado el diagnóstico al que se enfrenta. Padece metástasis, pues su cáncer de pulmón se ha extendido a sus huesos, tal y como ha revelado Isabel en un vídeo de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

«Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga«, comienza diciendo Isabel Torres. Para ella no ha sido fácil hablar sobre el problema de salud y es que ella confiaba en curarse, una lucha en la que sigue batallando pase lo que pase.

Durante cinco minutos y medio Isabel comenta a todos aquellos que la quieren la enfermedad que ha paralizado su vida. Tanto es así que ni siquiera sabe si volverá a grabarse un vídeo o si por el contrario este será el último en el universo 2.0, ya que padece muchos dolores. Consciente del golpe que le ha asestado la vida, Isabel ha recordado a sus followers lo importante que es disfrutar al máximo de cada instante: «No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay (…) Decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla».

Isabel se siente muy agradecida por el cariño que le han brindado tras su éxito en la serie de ‘La Veneno’ y, por ello, no ha desaprovechado esta oportunidad para dirigirse a todos aquellos que le han apoyado en este camino. «Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo», ha relatado.