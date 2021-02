La colaboradora de televisión se ha tenido que tomar unos días de vacaciones en ‘Ya es mediodía’ para cumplir con la época de exámenes de su carrera de Derecho.

Isabel Rábago ha tenido que pedir unos días en ‘Ya es mediodía’, programa con el que colabora, para enclaustrarse en casa y estar más concentrada durante la época de exámenes. Y es que la colaboradora de televisión ha sido capaz durante estos años de compaginar sus apariciones en los diferentes platós de televisión con sus estudios de Derecho.

Este mismo miércoles, Isabel contaba a sus seguidores cómo estaba llevando estos días, en los que asegura estar ya agotada: «Pues nada, después de dos horitas de exámenes, entregado Lboral. A por los siguientes… que no me queda nada todavía… madre mía», dice resoplando, consciente de todo lo que le queda por pasar.

Acto seguido, la colaboradora de televisión ha contado la odisea de los días que le esperan: «Yo con el que estoy cagada es con el de mañana, Patrimonial, que es Civil, Mercantil y Fiscal. Solamente tenemos una hora para eso, 40 preguntas tipo test. Me muero… Me queda Penal, que tela marinera también. Me encanta la materia, pero tipo test es duro… Y Deontología Profesional y Ejercicio. Todo el mundo dice que son muy fáciles, pero hay que estudiarlas y hacerlo», dice desde su mesa de estudio.

El hecho de tener los exámenes le han llevado a tomar la decisión de ausentarse de su trabajo. Pero Isabel Rábago espera volver pronto al plató de ‘Ya es mediodía’ para hablar de toda la actualidad de la crónica social: «Por eso me he cogido unos días de vacaciones del Fresh, no sé cuándo volveré, la verdad. En cuanto encuentre un hueco. Es que tengo unos jefes que son la leche, que me dejan…».

Aunque está ausente en el plató, Isabel no ha dudado en entrar a través de videollamada en su programa. De hecho, en alguna de sus intervenciones dio algunos datos erróneos, algo que ha achacado a la época que atraviesa. Y es que no para de pensar en sus obligaciones como estudiante, lo que hace que no esté concentrada al 100% en otros terrenos de su vida.

Esto hizo que hablara de unos términos de manera equivocada, pero poco después aclaraba lo ocurrido. «Hoy me ha pasado lo que pensé que nunca me ocurriría. Sin ser consciente. He dicho públicamente demanda en lugar de querella. Y obviamente juzgado de primera instancia en lugar de juzgado de instrucción… Snif, snif, snif… Necesito descansar… 📚📚», rectificaba para evitar críticas.

Ha recibido muchas críticas por su físico

Hace unos días subía una imagen de ella misma en la que aparecía presumiendo de look. Parece que sus seguidores la vieron más delgada de lo normal y se lo hicieron saber. El hecho de haber recibido tantos mensajes ha obligado a Isabel Rábago a dar explicaciones sobre la polémica en la que se había visto envuelta sin quererlo.

«Mido 1’77 cm. Peso 59 Kg. Estoy sanísima. Y me la soplan ciertos comentarios que sólo buscan polémica o subir seguidores de sus cuentas. Estoy físicamente como puedo estar teniendo en cuenta el ritmo de trabajo y estudio que llevo. Soy súper imperfecta», empezaba explicando con la intención de aclarar algunas de las polémicas.

Además, aprovechaba la ocasión para hablar de otros temas: «Me equivoco todos los días e intento rectificar y aprender de mis errores. Tengo dos carreras, la cabeza muy bien amueblada y no le debo nada a nadie. No voy a pedir perdón por ello. Al que no le guste «todo recto a la derecha». Ya se sabe eso de que no puedes gustarle a todo el mundo porque no todo el mundo tiene buen gusto. Sean felices si pueden… yo lo soy. Lo siento si jode. Lo siento mucho. 😘😈», decía rotunda.

Es una habitual en los platós de los programas de Mediaset

La colaboradora se ha vuelto una de las caras más habituales en los programas de Mediaset. No solo está en la sección Fresh de corazón en ‘Ya es mediodía’, sino que además, la vemos los fines de semana en el plató de ‘Viva la vida’, comentando toda la actualidad de corazón. En algunos de los ‘realities’ de la cadena también la vemos comentando en los debates. Esto le lleva a preocuparse no solo por su físico, también por mejorar algunos complejos en su rostro.

Disfruta de los pequeños placeres de la vida

A pesar de que se preocupa mucho por el físico y la imagen, Isabel Rábago no duda en disfrutar de la buena comida y de alguna que otra copita de vino. Planes que no duda en incluir en su día a día cuando las obligaciones de trabajo o de estudios no se lo impiden. Lo hace acompañada no solo de amigas, también junto a su marido, Carlos Rodríguez Ramón, con el que se casó en 2007.