Hace unos días, Isabel Rábago se enfrentaba en un jucio al acosador que le había amenazado a través de las redes sociales.

La peor pesadilla para Isabel Rábago por fin ha llegado a su fin. Hace ya más de un año, anunció en la televisión que había recibido amenazas de un acosador a través de las redes sociales, reafirmando que estaba pasando uno de los peores momentos de su vida. «Te voy a machacar la cabeza», «Voy a ir a Mediaset y te vas a acordar de mí toda la puta vida», «Voy a por ti, zorra», fueron algunas de las amenazas que recibió. Tras esto se presenció en la Guardia Civil y puso una demanda contra esta persona. Hace una semana, se celebró el juicio y tuvo que volver a ver a esta persona, que ya se encontraba en la cárcel por otros delitos. Ahora, ha recibido la feliz noticia de que ha ganado esta denuncia que le quitó muchas horas de sueño y que le hizo vivir su peor pesadilla.

Isabel Rábago celebra la victoria judicial contra su acosador

«Gané! No permitáis jamás que nadie os amenace. Lo que es delito en la calle es delito en las redes. Muy feliz. No veré ni un euro pero no me importa. No fue agradable», ha comenzado diciendo hace unas horas la colaboradora de televisión tras recibir la decisión judicial. «Declaró desde el centro penitenciario donde se encuentra. Quería una sentencia condenatoria y la he obtenido. Cierro capítulo y seguimos. Gracias a la @guardiacivil062 siempre», ha continuado diciendo celebrando así la victoria tras un año muy complicado. Además, Rábago ha compartido la resolución judicial que condena a la persona que le amenazó de manera continuada a través de las redes.

En dicha sentencia se puede ver como la persona es condenada «como autor penalmente responsable de un delito leve de amenazas, a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en casa de impago, y a indemnizar a Doña María Isabel Rábago Ríos en la cantidad de trescientos euros (300 €) en concepto de resarcimiento del perjuicio causado. Y con imposición de las costas procesales», reza la resolución dictada por el juez del juzgado de Primera Instancia Instrucción 6 de Majadahonda.

El agradecimiento de la colaboradora a todos los que han estado con ella

Precisamente, hace una semana Isabel Rábago anunciaba que tenía el juicio contra su acosador. La colaboradora de televisión desveló que este iba a declarar desde prisión porque ya se encontraba en las instalaciones penitenciarias debido a su historial delictivo. Ahora, además, ha perdido la causa contra Rábago. Ha sido precisamente Isabel quien ha querido agradecer el apoyo de los suyos: «Gracias a la @guardiacivil062 siempre.

Gracias a mi abogado @juangoospina @ospinaabogados ❤ Y gracias a todos los que han soportado mis subidas y bajadas de ánimo. Sé que he estado algo o muy insoportable. Lo siento. Hasta la vuelta 😉🔐»