Isabel Rábago no atraviesa su mejor momento. Justo cuando ha sido expulsada del reality ‘Secret Story’ y ha vuelto al trabajo, la colaboradora de televisión ha vuelto a denunciar las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales. Y es que hay ciertas cosas que no puede pasar por alto. Han sido varios los mensajes que ha tenido que leer y que por supuesto ha denunciado en la Guardia Civil.

«Cuídate cada vez que salga de su casa señora. Te vas a cagar perra. La PUÑALES te llaman jajajajajajaja, sé dónde vives guarra. Cuídate mucho al salir de casa. Te va a doler, pero te va a gustar», ha escrito un ‘hater’ por mensaje privado. Pero no ha sido el único que ha recibido: «(…) Con cara de amargura extrema, LA PUÑALES te llaman. Jajaja cuídate cuando salgas a la calle», ha escrito otra persona.

Estos han sido algunas amenazas que ha recibido en redes sociales

Isabel Rábago ha explotado y ha hecho saber que hasta aquí ha llegado: «Desde anoche estos mensajes…». Después de compartir pantallazos de los mensajes, la colaboradora de televisión ha explicado qué decisión ha tomado: «Ningún perfil es impune», ha empezado diciendo.

«Sí, esto se denuncia ante la Guardia Civil. Nunca sabes quién se esconde detrás de esto. Te llevas muchas sorpresas. Pero en el juicio descubres quién está detrás de estos perfiles. No es el único que he denunciado. A los que fomentan con sus burlas, faltas de respeto, insultos y su aplauso a este tipo de acoso, gracias! Yo sí denuncio», termina diciendo al respecto.

Ha tomado la decisión de denunciar a la Guardia Civil

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Viva la vida’ ha tomado cartas en el asunto y va a denunciar este tipo de amenazas. No es la primera vez que lo hace. Hace unos meses interpuso una demanda a un ‘hater’ que incluso la amenazó de muerte. En esa ocasión, ganó el juicio y la persona que había detrás del perfil, fue condenado. Parece que esto no ha servido para nada, ya que ha vuelto a recibir amenazas.

Ahora ha vuelto a tomar medidas legales. El pasado mes de junio ganó el juicio contra la persona que la amenazó de muerte. Ella misma contó que el acosador fue condenado a una multa diaria durante dos meses de 5 euros al día y a una indemnización de 300 euros por el perjuicio que había sufrido por las amenazas.

«Me dio muchísima alegría ganar. Yo lo único que quería era que el juez me escuchase y si yo no tenía razón que me lo dijera, pero que me lo dijera él. Este personaje está en prisión desde hace varios meses y eso me puso más nerviosa, porque si la gente supiera por lo que ha estado en prisión antes y por lo que está ahora… Él escribió al juez porque quería estar presente conmigo en la sala, pero le dijeron que no. (…) No permitáis jamás que nadie os amenace. Lo que es delito en la calle, es delito en las redes y nunca se sabe quién hay detrás de esas amenazas», dijo en ‘Viva la vida’.