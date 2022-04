Isabel Rábago se ha confesado. La periodista, de 48 años, ha explicado la principal razón por la que no ha tenido hijos durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. Lo ha hecho con emoción al hablar de su primera novela, un trabajo muy especial para el que ha contado con el apoyo incondicional de su marido, Carlos Rodríguez. “Es la persona que siempre me anima”. Y es que fue él quien le empujó a escribir este libro de ficción.

La periodista se ha enternecido al hablar de su compañero de vida. Precisamente a él le ha escrito una preciosa dedicatoria. “Para mi susurro de abril, me sigo perdiendo en tu mirada. Seguiremos soñando noviembre”. No solo eso, también ha explicado que ambos siempre tuvieron claro que no querían tener hijos. “Es una decisión absoluta y conjunta de los dos. Es así. Siempre lo tuvimos claro. Absolutamente siempre porque sino es un problema. Es una decisión que yo no cambio por nada del mundo. Quizás por eso me permite hacer muchas cosas», ha contado ante sus compañeros de plató.

La decisión de Isabel Rábago

Emma García ha confesado ante la colaboradora que nunca se había atrevido a preguntarle directamente por este tema tan personal. «Ni dentro ni fuera de las cámaras, lo he pensado pero nunca me he atrevido a preguntártelo», le ha dicho. Mientras que Pilar Vidal ha reconocido que Isabel Rábago siempre defendía la posición que había tomado de no crear una familia. «Quizás sigue tan enamorada de su marido porque no han tenido hijos. Decidieron en un momento dado no tener familia y lo disfrutan todo el uno para el otro. Todo, lo del uno y lo del otro. Es una decisión como otra cualquiera».

La periodista ha hablado con mucha ilusión de su novela ‘La cortesana fiel’ que aúna algunas de sus grandes pasiones como son la política, el arte, la historia y la escritura. También ha contado que fue precisamente su marido quien le dio el empujón necesario para escribir el libro ya que se lo propusieron en una etapa en la que estaba haciendo frente a muchos trabajos, entre ellos, cursando un máster y creyó que no podría abarcar todo.

No es la primera ocasión en la que escuchamos a Isabel Rábago hablar del amor de su vida. Siempre se ha mostrado muy afortunada por tenerla a su lado y que sus vidas se cruzasen cuando ella tenía tan solo 19 años. «Es mi referente, la persona que me pone los pies en el suelo, que me protege, me calma y me cuida», afirmaba hace dos años durante ‘Las escaleras de las emociones’ de ‘Viva la vida’. La pareja comenzó su romance en la universidad cuando cursaban la misma carrera. Desde entonces se hicieron inseparables. «No sería quien soy sin él. No imagino mi vida sin estar a su lado, ni quiero hacerlo, hemos crecido juntos».

