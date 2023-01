Estas Navidades están siendo muy agitadas para la familia Preysler. Si el pasado 28 de diciembre Isabel Preysler confirmaba su ruptura con Mario Vargas Llosa, ahora se ha sabido que esta podría estar ilusionada con otra persona. Así lo ha desvelado Alejandra Prat en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. En el programa que presenta Sonsoles Ónega han hablado este martes de la ruptura de la socialité con el Premio Nobel de Literatura. Ha sido entonces cuando la hermana de Joaquín Prat ha contado que la madre de Tamara Falcó podría tener «una nueva ilusión en Sevilla» La colaboradora no ha querido dar nombres, pero ha confesado que se trata de un empresario.

No cabe duda de que la reina de corazones no deja de generar titulares desde que anunció el final de sus ocho años de relación con el escritor hispanoperuano. Desde entonces, la pregunta del millón es saber cuáles son los motivos que provocaron la ruptura definitiva de la pareja: ¿Han sido terceras personas, el desgaste o acaso la «monotonía» de la que ha hablado Shakira en sus canciones de desamor tras romper con Piqué? Parece que ninguna de estas opciones es la acertada. «Sus amigos íntimos lo saben perfectamente, que son los celos el causante de la ruptura entre Mario e Isabel», han adelantado desde ‘El programa de Ana Rosa’. Sobre este asunto, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado hasta el momento.

Mario Vargas Llosa ha negado que la ruptura con Isabel Preysler se deba a los celos

Mario Vargas Llosa llegó hace unos días procedente de París y no se le ha vuelto a ver. Nada más aterrizar en Madrid confirmó la ruptura de Isabel Preysler. «Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel», decía. Y negaba que la causa del final de su idilio fueran los celos. «No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen», declaraba rotundo.

Alejandra Prat ha explicado que todo lo relacionado con Isabel Preysler acaba siendo, tarde o temprano, vóx populi. Por eso, muy probablemente, en las próximas semanas se sabrá más acerca de esta información. Todo apunta a que podría estar viéndose con un hombre que se dedica a los negocios y que reside en la capital hispalense.

La socialité asegura que nunca quiso casarse con el escritor peruano

Isabel Preysler intenta dejar atrás un noviazgo que ninguna de las partes, al parecer, quiso que se convirtiera en matrimonio. La filipina insiste en que jamás quiso casarse con Mario Vargas Llosa. En varias ocasiones ha dicho que no estaba en sus planes, ni al comienzo de la relación, ni tampoco antes que esta terminara. Cabe señalar que la relación entre los hijos de Mario y ella nunca fue buena, de hecho, según ha podido saber SEMANA, se alegran de su reciente ruptura.

Este nuevo detalle sobre la vida de la ‘reina de corazones’ coincide con la noticia de Tamara Falcó quien ha decidido dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva. Mientras su madre pasa página a su idilio de ocho años con Mario Vargas Llosa, la marquesa de Griñón ha optado por volver con quien era su prometido y el hombre con el que deseaba formar una familia. Este martes hemos conocido que tras cuatro meses separados, ambos han querido intentarlo de nuevo y trabajar por una relación por la que creen merece la pena luchar.