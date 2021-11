Este sábado 20 de noviembre, Tamara Falcó pedirá un deseo al soplar las 40 velas de su tarta de cumpleaños. Lo hará en una gran fiesta que Isabel Preysler le está organizando pero, tal y como ella misma confiesa ahora, no puede ser sorpresa porque su hija ya se ha enterado. Se reunirán en la casa familiar todos los miembros del clan, al menos sí los que puedan ajustar su agenda y que entre tanto viaje puedan hacer escala en Madrid, aunque a Tamara Falcó no le faltarán personas cantándole el cumpleaños feliz, y es que ya ha convocado a 150 invitados para su aniversario. Sobre esta fiesta ha hablado Isabel Preysler en su cita anual con la Gran Gala del Teatro Real, a la que acudió este jueves en compañía de María Vargas Llosa.

Vídeo: Europa Press

Isabel Preysler ha reconocido que le está preparando una fiesta para su hija por su 40 cumpleaños, aunque presumiblemente no será el único festejo de la marquesa de Griñón. Seguro que su novio, Íñigo Onieva, también le tiene reservada una sorpresa y Tamara Falcó convocará a sus mejores amigas para brindar por cambiar de década en uno de los momentos más brillantes de su vida. Recibirá “muchos regalos”, como no duda en reconocer Isabel Preysler, aunque su hija ya ha dejado bien claro qué es lo que le gustaría que su familia y amigos le regalen este sábado por su 40 cumpleaños.

El curioso regalo que Tamara Falcó pide a sus amigos

Tamara Falcó está en constante contacto con su lado más espiritual, lo que le hace entender que lo material queda relegado a un segundo plano. También por su aniversario, al pedir a todo su entorno que este año no se gasten el dinero en comprarle un caro obsequio al que quizá no dé tanto uso como creen, sino que deben destinar ese montante para donarlo a una ONG con la que colabora: “Hola a todos. No sé si sabéis que en unos días es mi cumpleaños. Entonces yo hago una pequeña fiesta en la que me hubiera gustado invitar a todo el mundo, pero hemos escogido un sitio chiquitito y 150 personas van a poder venir. Y de esas 150 personas mucha gente me está preguntando qué me puede regalar (…) Soy tan afortunada, bueno, tan bendecida por Dios, que lo único que se me puede ocurrir como regalo es poder compartir eso con la gente, con niños, que no tienen muchas posibilidades”, explica Tamara Falcó en un vídeo grabado en sus stories de Instagram.

“En concreto hay una organización, Hogar Nazaret, y yo me quiero sumar a la maravillosa labor que hace el Padre Ignacio-María Doñoro de los Ríos en Perú, que salva niños que bueno, tienen un problema en el brazo o les venden por sus órganos. Perdonad, pero es que me gusta decirlo. Pues salva a los niños. Me imagino que a niños de todo tipo. Pero bueno, en muchas veces no tienen ni qué comer. Entonces se me ha ocurrido que todos podemos donar. Yo la primera. Si os gusta esta iniciativa, pues en la página hay una cuenta corriente en la que todos podemos hacer transferencias. Así que eso sería el mejor regalo para nosotros y para ellos”, solicitaba Tamara Falcó a sus amigos y familiares, así como a sus seguidores de Instagram. Si deseas hacerle el mejor regalo a la marquesa de Griñón, puedes entrar en la página web de Hogar Nazaret y hacer una donación por su cumpleaños.