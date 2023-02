¡Comienza la cuenta atrás! Isabel Pantoja ya ha salido de su encierro en Cantora cargada de maletas para emprender su viaje hacia Estados Unidos. La tonadillera llegaba en la noche de este jueves 2 de febrero al aeropuerto de Jerez acompañada por su hermano, Agustín Pantoja, quien también le acompañará en su gira por Latinoamérica. A pesar de los intentos de la artista porque no se reconociera luciendo mascarilla contra el covid y gafas de sol, era indiscutible que era Isabel Pantoja quien salía de un vehículo para coger un primer vuelo con destino en Madrid que aterrizaría en la capital en torno a las 22.30 de la noche. Una primera parada antes de cruzar el charco y comenzar una gira por Estados Unidos tras poder solucionar los problemas con el visado que tenía y que le impedían la entrada al país. La cantante también iba bien abrigada, protegiendo así su herramienta de trabajo: su garganta.

Isabel Pantoja tiene programados varios conciertos por Estados Unidos. Arrancará la gira la próxima semana, concretamente lo hará en Miami el 10 de febrero en el James L. Knight Center. Un concierto al que le seguirá un segundo que se realizará al día siguiente en el mismo recinto. Nueva York será la siguiente parada de la artista donde actuará el 17 de febrero en el Teatro United Palace. Luego viajará a Los Ángeles donde se reencontrará con su público el 19 de febrero en el Teatro Microsoft. El tour se cierra en Puerto Rico, el 26 de febrero, en el Coliseo de Puerto Rico. Tras casi un mes al otro lado del charco, regresará a su casa.

Isabel Pantoja estará acompañada por su hermano, Agustín, y su sobrina, Anabel Pantoja

La tonadillera no estará sola en esta nueva aventura. Además de su hermano, Agustín Pantoja, que le acompañará como su representante como lleva haciendo durante muchos años de carrera, también estará Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión viajará con su tía para ejercer de "personal assistant". Un papel que no es la primera vez que hace, ya que la influencer comenzó su andadura laboral al lado de la cantante como su peluquera. La cantante no puede estar más feliz por volver a subirse a los escenarios y poder escenificar, por fin, estos conciertos que tenía en mente durante tanto tiempo pero que por culpa de su visado se lo impedían.