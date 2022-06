Isabel Pantoja pisa fuerte y así lo demuestra que haya sido elegida como la nueva reina del Orgullo este año 2022. La tonadillera estará en el MADO, en la gala de Mr Gay España en la que recibirá un galardón muy especial el próximo 8 de julio, pero ¿cuál será el premio con el que será galardonada? La artista recibirá el Premio especial Mr Gay España 2022 justo en el año en el que cumple 50 años sobre los escenarios y se le otorga tanto por su trayectoria como por su cercanía al colectivo. Eso sí, Isabel Pantoja no es la única cantante que estará presente, ya que hay otros confirmados como Lérica, Mirela o el representante de Rumanía en Eurovisión, una canción que por cierto ha resultado ser muy pegadiza con el famoso estribillo ‘Llámame, llámame’.

Está previsto que se celebre la gala en Plaza España, donde Isabel Pantoja se convertirá en la invitada de honor. Fiestas que comienzan el día 1 de julio y terminan el día 10, siendo en el tramo final cuando la intérprete musical se convertirá en el centro de todas las miradas: «La tonadillera no solo recibirá el premio por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI, sino que está previsto una gran sorpresa», han explicado desde la organización. Feliz por este reconocimiento, lo cierto es que son muchos los que esperan el discurso de Isabel Pantoja en una fecha tan importante. Cabe señalar que ella no solo destacará por el premio que se le concede, también por ser la estrella que reine en esta celebración tan relevante en nuestro país.

Isabel Pantoja ha estado durante muchos meses recluida, siendo la principal razón la muerte de su madre, doña Ana. Sin embargo, ahora son muchos los compromisos que tiene, prueba de ello que haya triunfado en Chile o en Argentina, donde ha dejado muy buen sabor de boca entre el público. Con su gira musical ha llenado varios lugares, colgando incluso el cartel de ‘no hay entradas’, lo que deja ver que Isabel sigue siendo sinónimo de éxito. Su gira ‘Enamórate’ y su dilatada carrera vuelve a regalarle bonitos momentos, aunque todavía se desconoce cuál será la acogida entre el público. Hasta allí podría desplazarse parte de su familia y amigos, aunque todo hace pensar que no acudirá su hijo Kiko Rivera, con el que no mantiene contacto alguno.

Isabel Pantoja, de momento, no ha posteado nada en sus redes referente a esta cita tan especial, aunque quizás no tarde en hacerlo. No ha podido evitar convertirse en Trending Topic en Twitter al confirmarse esta noticia, ya que la hispalense es muy querida en el colectivo.