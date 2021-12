Isabel Pantoja prepara su vuelta a los escenarios

Tras vivir una etapa especialmente complicada de su vida marcada por el distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera, y la muerte de su madre, doña Ana, Isabel Pantoja prepara su regreso a los escenarios. La tonadillera se reencontrará con su público el próximo mes de mayo y lo hará lejos de nuestras fronteras. La artista continuará con su gira ‘Enamórate’ que arrancó el pasado mes de agosto. Esta vez hará las maletas para viajar hasta Chile donde tiene previsto realizar dos conciertos.

Ya están a la venta las entradas para esta cita que la cantante tiene en el Gran Arena Monticello, situado muy cerca de Rancagua, Chile. Tenía programada la actuación para el pasado 5 y 6 de noviembre, pero la pandemia hizo que se suspendieran los conciertos. Retomará su agenda el 27 y 28 de mayo. Se trata de una buena noticia ya que supone su vuelta a la actividad profesional después de sufrir la pérdida de un pilar fundamental en su vida.

La última ocasión en la que Isabel Pantoja se subió a las tablas fue el pasado mes de agosto. Lo hacía en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera en el marco del ‘Festival Tío Pepe’ ante una gran expectación de prensa y pública. Una esperada actuación en la que volvió a cautivar con sus temas más míticos. El concierto se producía en medio de la guerra que mantenía con su hijo tras las demoledoras declaraciones que el DJ realizó en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’.

Una etapa muy dura

La artista continúa refugiándose en Cantora donde pasará las fiestas navideñas junto a su hermano, Agustín Pantoja. En los últimos tiempos distintas personas de su círculo más íntimo han mostrado su preocupación por su estado actual. Este es el caso de Raquel Bollo quien ha reconocido recientemente que su amiga esta atravesando un momento delicado a nivel personal. «Sé que está mal. Para mí Isabel desde hace muchísimo tiempo no ha vuelto a estar igual anímicamente».

Aunque la artista se reconcilió recientemente con Kiko Rivera después de que falleciera doña Ana, la relación continúa siendo tensa. Según ha contado el propio protagonista no ha vuelto a tener contacto con su progenitora de quien dijo haber perdonado todas las deudas. Tampoco mantiene contacto alguno con su nuera, Irene Rosales. La sevillana confesaba recientemente que no había vuelto a hablar con su suegra y que no tenía intención de hacerlo próximamente. «Ahora mismo no va a llegar una conversación. Yo no tengo nada que hablar con ella. Si ella tiene algo que hablar con mis hijas tiene vía libre», afirmaba durante su última entrevista en televisión en el programa ‘Viva la vida’. También subrayaba que no iba a acudir a Cantora para vivir estas señaladas fechas.