Todo el mundo está pendiente de Bernardo Pantoja, quien permanece ingresado en el hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla desde hace más de un mes. A pesar de que en un principio los médicos avisaran a toda su familia para que acudiera a visitarlo en vista de su gravedad, todo indica que presenta una mejoría y podría recibir el alta en los próximos días. A la espera de que eso ocurra, lo cierto es que Isabel Pantoja no permanece ajena a todo lo que está ocurriendo y ha roto su silencio para expresar su preocupación por la situación de su hermano.

Aunque permanece recluida en Cantora, José Antonio Avilés ha podido hablar con Isabel Pantoja para ver cómo se encuentra en medio del ingreso de Bernardo Pantoja. Según ha explicado la tonadillera a ‘Viva la vida’ a través de un menaje de WhatsApp se encuentra «cansada» y «preocupadísima por la salud de mi hermano«. De momento, la cantante no se ha desplazado hasta la capital hispalense para hacer una visita al padre de Anabel Pantoja.

A pesar de ello, la folclórica está muy pendiente de la evolución de su hermano. De hecho, se interesa por su estado de salud vía telefónica e incluso han hecho videollamada para ver cómo se encuentra. Pero por si fuera poco, también se estaría planteando salir de su «encierro» en Cantora para visitarlo. Según ha apuntado Diego Arrabal en el programa de Emma García, la artista podría reaparecer públicamente junto a su hijo para ir a visitar a su hermano Bernardo.

De la misma forma, tras ser preguntada por las últimas polémicas familiares que le rodean, Isabel Pantoja reconoce que ha vivido muchas «injusticias» y no tiene la más mínima intención de hablar de ellas. «No está en mi mente y en mi corazón hacerlo«, escribe. La tonadillera cuenta que está «viviendo mi vida» y no quiere meterse en la de los demás. Además, pide un deseo: «Quiero más que nada salud y que todo el mundo esté bien».

Estas palabras llegan el mismo día en el que hemos podido ver un pequeño acercamiento entre madre e hijo. En concreto, aunque permanecen distanciados, la cantante ha mandado flores al cementerio con motivo del 74 cumpleaños de Francisco Rivera «Paquirri». Un ramo de flores de parte de la «esposa e hijo» del torero. Un gesto que cambia con respecto a lo que sucedió hace un año y que le vuelve a acercar al DJ.

Anabel Pantoja no se separa de su padre

Anabel Pantoja no se separa de su padre y en los últimos días ha querido informar de su estado de salud a través de una conmovedora carta en el que ha agradecido el cariño que ha recibido en las últimas semanas. «Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado», arrancaba en su escrito. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio. Las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares».

Por otro lado, Anabel Pantoja daba un paso más allá y le dedicaba unas palabras a todos aquellos que habían dedicado su tiempo a preguntarle cómo estaba su padre. «A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice, y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos. Mi padre y yo», recalcaba. Además, aprovechaba la ocasión para darle las gracias públicamente a todos y cada uno de sus compañeros de ‘Sálvame’.

Unas palabras que hicieron saltar todas las alarmas después de que previamente asegurara en el programa de Telecinco que su progenitor estaba mal y que había veces «que está y no está».