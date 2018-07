R3 y RM

El clan Pantoja sigue siendo noticia. La familia ha vuelto a convertirse en objetivo de la actualidad después del bautizo del pequeño Alberto hace apenas unos días, donde llamó la atención la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Sin embargo, Irene Rosales, que mantiene una buena relación con Chabelita Pantoja, no dudó en acudir.

Pues bien, unos días después, sorprendía la presencia de Dulce en el plató de ‘Sábado Deluxe’, donde volvió a hablar de toda la familia Pantoja, lo que ha provocado el malestar en los miembros de Cantora. Destapó algunas de sus malestares con Isabel Pantoja o Kiko Rivera. Según ella misma, el dj impidió que sus hijos fueran al bautizo de Alberto Isla con Irene Rosales.

Además, Dulce no tuvo reparos a la hora de hablar de la supuesta mala relación entre la tonadillera y la mujer de Kiko Rivera, algo que no ha sentado muy bien a ninguna de las implicadas. Pues bien, después de las declaraciones, a Isabel Pantoja y a Irene Rosales no les ha temblado el pulso. Y es que podrían haber decidido demandar a la niñera más famosa de nuestro país, según asegura Europa Press.

Aunque Irene Rosales no se ha pronunciado por el momento, sí lo ha hecho Isabel Pantoja, aunque a través de su abogada, Cynthia Ruiz, que ha asegurado que la cantante ha decidido tomar acciones legales tras las declaraciones de Dulce, las que considera “una gravísima intromisión en el honor y en la intimidad de la tonadillera”.