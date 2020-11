Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han revelado lo que dice la cantante de su hija cuando se encuentra en ‘petit comité’.

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera nos ofrece cada día nuevos e interesantes capítulos sobre la relación de la tonadillera con sus hijos. Esta tarde en ‘Sálvame’, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han revelado detalles sobre lo que dice la cantante de sus hijos cuando estos no están delante.

Jorge Javier Vázquez: «Pantoja me ha llegado a decir que su hija no la quería»

El presentador recordaba en su programa lo que la sevillana nunca ha hecho comentarios negativos sobre su hijo mayor en público. «Pantoja nunca jamás me ha hablado mal de Kiko”, explicaba. Todo lo contrario, la andaluz siempre lo ha defendido y siempre ha hablado muy bien de él. Sin embargo, no puede decir lo mismo de su hija: “Sí que me ha llegado a decir que su hija no la quería”. Belén Esteban le interrumpía para recordarle que cuando la Pantoja hizo ese comentario ella estaba presente: «Perdona, estábamos juntos. Habló mal de la niña. Estuvo media hora con nosotros y no paraba de llorar».

El presentador añadía una curiosa anécdota de lo que hace Isabel Pantoja en relación a su hija cuando se encuentra entre amigos y no hay cámaras delante. «Hay una cosa muy graciosa, que es que imitaba a su hija hablando… así en plan como pija». Sí, curiosamente, la tonadillera reproduce los ademanes y la manera de hablar de su hija pequeña, con la que estuvo distanciada durante una larga temporada el pasado año.

Chabelita, inquieta por la guerra familiar desde ‘La casa fuerte’

El de Badalona y la de Paracuellos del Jarama han recordado que sucedió en plena guerra con su hija Isa, cuando participó en ‘GH VIP’ e Isabel protagonizó una llamada histórica a ‘Sálvame’ criticando el modo de vida de su hija. Chabelita, que en la actualidad concursa junto a Asraf Beno en ‘La casa fuerte’, intenta por todos los medios que la guerra familiar no afecte a su ‘reality’. Pero, tal y como están las cosas, esto parece misión imposible. «Lo que más me inquieta es saber cómo está mi madre. He podido ver cómo está mi hermano y he podido escucharle, saber su versión. De mi madre no tengo ni idea de cómo está. Eso es lo que me inquieta muchísimo», ha confesado la joven.

Isa ha dejado claro que jamás hubiera imaginado que su hermano Kiko se volvería en contra de su madre: «Yo entiendo perfectamente a mi madre y me duele por ella. Ella más que enfadada debe de estar dolida por la situación. No se lo esperaba». La hija de la cantante intuye que su hermano está bien, ya que cuenta con el apoyo de su mujer y sus seres queridos: «Entiendo que mi hermano si sigue contando cosas es porque tiene apoyo. Él dirá cuatro cosas y verá que la gente está a su favor y eso hace que siga para adelante».

Esta tarde en ‘Sálvame’, Jorge Javier ha explicado que cree que todo está tan “destruido” y “devastado” en la relación de Isabel Pantoja con su primogénito. También considera que quizás a partir de ahora puedan llegar a un punto en común y quizás sea una oportunidad para empezar de cero y comenzar una relación más sana y sincera.

«Kiko le ha salido rebelde», opina el presentador de ‘Sálvame’

«Pensaba que con Isa era una relación que podía dominar y Kiko es el que le ha salido rebelde. Con Isabel lo que le pasaba es que llovía sobre mojado. Con Kiko lo que le ha pillado por sorpresa es su actitud», comentaba Jorge Javier. «Cuando Kiko comentó que en casa le echaban por tierra los proyectos me llamó muchísimo la atención porque yo pensaba que en su casa le animaban siempre. Kiko tiene que saber que su madre nunca trasladaba la idea de que tiene un hijo negado».

No es la primera vez que Jorge Javier se pronuncia sobre la tempestad que azota en Cantora. Hace unos días lanzaba unas duras palabras sobre la vida personal de la coplera. «Ha dejado de ser Isabel Pantoja para convertirse en un personaje que, probablemente, poco tiene que ver con ella», subrayaba. «El gran problema es que cree mucho más apasionante de lo que en realidad es«.