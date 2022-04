La vida de Isabel Pantoja está a punto de dar un giro de 180 grados. La tonadillera ha decidido abandonar Cantora y colgará el cartel de ‘se vende‘ para comenzar una nueva vida. Durante los últimos meses mucho se ha hablado de la posibilidad de que Pantoja pusiera tierra de por medio y se marchara a vivir a México después de la muerte de su madre, Doña Ana. De momento, sus planes más cercanos no tienen nada que ver con cruzar el charco. Y es que Isabel Pantoja quiere mudarse a Madrid. Está buscando piso y tiene que tener diferentes requisitos para que cumpla con las expectativas de su posible nueva inquilina. ¿Cómo tiene que ser la vivienda de los sueños de Pantoja para mudarse a su próxima vivienda?

Isabel Pantoja busca un piso de al menos 200 metros cuadrados

Tal y como han asegurado en ‘Sálvame‘, Isabel Pantoja busca una vivienda de al menos 200 metros cuadrados. La propiedad tendría que contar con cuatro dormitorios, mucho mejor si es un ático y el requisito más necesario y que ha llamado especialmente la atención es que no tiene que tener portero. La tonadillera quiere evitar a toda costa que haya cotilleos y que se filtre cualquier información relacionada con ella a la prensa. Necesita estar en un sitio segura y con una estricta seguridad. Celosa de su intimidad, la cantante no quiere que nadie pueda verla entrar ni salir de su domicilio para que no se pueda filtrar nada sobre su día a día.

Lo cierto es que los requisitos de este piso no son tan difíciles de encontrar. Sin embargo, ¿a qué precio? Tal y como ha asegurado un experto inmobiliario en el mencionado programa, el alquiler de una vivienda de estas características podría ascender hasta incluso los 7.000 euros. Aunque se podría encontrar por un precio mucho más bajo. Eso sí, todo depende de la zona de la misma y de las calidades que la tonadillera busque en el que se convertirá en su nuevo hogar. Son muchos los detalles que tendría que tener en cuenta a la hora de encontrar la casa de sus sueños.

Isabel Pantoja quiere alejarse de Cantora lo antes posible y por este motivo ya ha comenzado con la búsqueda de este piso. ¿Cuál es el motivo por el que quiere abandonar Cantora? Para la tonadillera, la finca que vivió sus años más felices le trae muchos recuerdos. La mayoría de ellos con su madre, Doña Ana. Ahora, que la matriarca ya no se encuentra tras su fallecimiento hace siete meses, Isabel Pantoja no puede más y necesita salir del que ha sido su refugio durante tantos años. «Está en una situación desesperada. Tras la muerte de su madre no quiere estar más tiempo allí. Quiere vender e irse, pero tiene que hablar con los abogados de Kiko Rivera«, aseguraba hace unos días Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa‘.

La tonadillera tenía un plan B: su casa en El Rocío

Aunque en un primer momento se habló de la posibilidad de que Isabel Pantoja se mudara a la casa que tiene en El Rocío, finalmente no será así. Isabel Pantoja compró esta casa situada en Almonte (Huelva) a comienzos del año 2000, una vivienda en la que tendrá espacio suficiente para ella y su hermano durante los próximos meses al contar con más de 400 metros. Y es que tiene 10 dormitorios adaptados para muchas de las visitas que suelen tener lugar en la Romería de El Rocío, normalmente entre mayo y junio. Literas, enormes salones, un porche equipado con terraza y una zona exterior en la que se suele gozar de tranquilidad, salvo en momentos puntuales. De hecho, son muchos los que recuerdan la imagen de Isabel junto a Julián Muñoz en el año 2003 presumiendo de amor y besos ante los presentes.

Sin embargo, finalmente parece que no quiere vivir en ninguna propiedad que tenga relación con su pasado. Todo lo contrario. Quiere encontrar una estabilidad en un piso completamente ajeno para ella y para sus sentimientos. Isabel Pantoja comienza una nueva vida en la capital madrileña. Con muchos escenarios posibles, Isabel sabe que deshacerse de Cantora puede dilatarse en el tiempo, pero de ser así «abandonará la finca de igual manera» y esperará a que la venta se cierre con ella desde otra residencia, que previsiblemente será en Madrid.

