Para Isabel Pantoja fue especialmente duro que su hijo Kiko Rivera rechazara su visita en el hospital. Según pudo saber SEMANA la artista estaba destrozada y, aunque pudo hacer una videollamada con él tras su ictus, no fue suficiente para ella. Necesitaba abrazarle, sentirle cerca y ver ella con sus propios ojos que Kiko estaba bien. Para una madre no ha sido fácil algo así, por lo que ha aprovechado el Día de Todos los Santos para acercarse de nuevo a él. La cantante ha mandado una corona de flores al cementerio en el que está su gran amor, Paquirri, en la que no solo incluye su nombre, sino también el de su hijo. «Tu esposa e hijo», dice la banda que ha encargado Isabel Pantoja para recordar al torero en un día que para ella es doloroso.

Vídeo: Europa Press

Cabe recordar que hubo un año en el que Isabel Pantoja excluyó de la banda de la corona de flores a su hijo Kiko. En ese momento se evidenció que todos los lazos posibles habían roto y, de hecho, pocos imaginaron entonces que su relación volvería a construirse. Nos remontamos al 2021, en concreto, al mes de marzo, fecha en la que Paquirri hubiera cumplido 73 años. A pesar de que año tras años la corona era firmada por madre e hijo, Isabel Pantoja quiso dejar fuera a Kiko debido al mal rollo que existía entre ellos. A los pies de la estatua de Paquirri yacía una corona de flores, pero Kiko no estaba presente en el mensaje, un detalle que él no pasó por alto, tanto es así que estalló indignado en sus redes sociales.

«Hoy mamá vuelve a equivocarse conmigo y por primera vez en la felicitación de todos los años mandó quitar mi nombre… Como yo lo sabía, porque sé lo ruin y rastrera que es, ya estaba todo preparado para ello. Perdón por el alboroto papá, te amo por encima del planeta, no mereces nada de lo que mamá está haciendo, pero tranquilo, todo estará en orden dentro de poco», escribió. Estas palabras desvelaron que el enfado del DJ era mayúsculo y que no pensaba callarse ante nada, tampoco ante nadie. 19 meses después de aquello Isabel Pantoja y Kiko Rivera han limado algunas asperezas, pero no ha sido suficiente para que todo vuelva a ser lo mismo entre ellos.