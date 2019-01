12 El embarazo está siendo el momento más bello de su vida

“Cuando rodamos la campaña ya estaba embarazada. No lo sabía nadie y me preguntaron “cuál ha sido el momento más bello de tu vida”, me hubiera encantado responder “este momento”. Quizá sea uno de los momentos en los que me encuentre más bella, por esa felicidad que te irradia ese momento de estar embarazada o porque todo el mundo a tu alrededor te dice “es que te noto una luz especial”. Me hubiera gustado dar esa respuesta entonces y te la doy ahora”.

Fue su marido quien notó que estaba embarazada

“Fue más mi marido, que estaba convencidísimo. Yo no me lo esperaba. Fue muy bonito”.

Está en el tercer trimestre y no tiene queja alguna

“Me encuentro muy bien. No me puedo quejar. He entrado en el tercer trimestre y casi no me he enterado, porque no he tenido síntomas de nada. Mi mayor preocupación, quizá el de muchas mujeres, era cómo te va a afectar el embarazo a tu día a día y sigo con el mismo ritmo”.