Pese a que en un primer momento la periodista intentó no entrar al trapo, finalmente lanzó a su exmarido un dardo difícil de esquivar. “Qué no daría yo porque tuviéramos una relación cordial, porque mis hijos pudieran disfrutar de su padre, porque tuviéramos una relación como tuvimos… pero él eligió otro camino y al final han perdido mis hijos, eso me duele”, decía Isabel Gemio de manera sentida.